رقابت 72 نامزد انتخابات گلستان برای 7 کرسی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین دوره انتخابات مجلس در گلستان 130 نامزد ثبت نام کردند که هفت نفر انصراف دادند، یک نفر به خارج از حوزه های انتخابیه گلستان منتقل شد و 72 نفر تائیید صلاحیت شد که بیش از 60 درصد نمزدها را شامل می شود. از مجموع نامزدهای تایید صلاحیت شده گنهمین دوره انتخابات گلستان سه نامزد زن و بقیه مرد هستند.

از مجموع نامزدهای تایید صلاحیت شده، چهار نامزد درلیست جبهه متحد اصولگرایان قرار دارند که شامل حجت الاسلام سید علی طاهری در گرگان، رحمت الله نوروزی در علی آباد، سلیمان عباسی در گنبدکاووس و محمدجواد نظری مهر در بندرگز، کردکوی وبندرترکمن است.

پرهیز ار تخریب رقبا

با آغاز شروع تبلیغات نامزدها، تاکید مسئولان و مجریان انتخابات بر این است که نامزدها از تخریب یکدیگر پرهیز کنندد و به معرفی برنامه هایشان بپردازند.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شالوده نظام ما اخلاق مدارانه است و از همه طبقات جامعه انتظار می رود اخلاق را سرلوحه زندگی قرار دهند و تحت هیچ شرایطی اخلاق نادیده گرفته نشود.

وی اظهار داشت: بنابراین کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی و فضای تبلیغاتی، اخلاق اسلامی، سیاسی و اجتماعی را مراعات کنند و حرمتها و حریمها را حفظ کنند تا جامعه سالمتری داشته باشیم.

ولی نژاد عنوان کرد: در انتخابات کاندیدا مجاز است از محاسن، توانمندی و کارایی خود بگوید ولی اینکه کاندیدای دیگر یا مدیران خدومی که در حال خدمت هستند را تخریب کند، پسندیده نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: اگر مدیری توان خدمت نداشت از طریق مجاری مربوطه باید پیگیری شود و اینکه آن را به فضای عمومی بکشانیم و التهاب را بالا ببریم کار درست و اخلاقی نیست.

ولی نژاد افزود: نامزدها باید توجه کنند حضور حداکثری برای ما اصل است و باید مردم را برای این حضور گسترده تشویق کنند و مشارکت عمومی را بالا برند.

سید قاسم حسینی مدیرکل سیاسی انتخابات گلستان نیز زمان آغاز تبلیغات کاندیداهای نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی را چهارم تا دهم اسنفدماه جاری اعلام کرد و گفت: فعالیت ستاد انتخابات از 15 مهرماه امسال آغاز شده و تاکنون اقدامات موثری را انجام داده است.



وی افزود: تصویب 70 مصوبه در جلسات رسمی و 170 مصوبه در کمیته های زیرمجموعه ، ثبت نام 130 کاندیدا و باقی ماندن 123 نفراز آنها، دعوت از 30 معتمد از اقشار مختلف مردم در هیئتهای اجرایی و تائید صلاحیت 71 نفر از مهمترین اقدامات انجام شده در سه مرحله قبلی ستاد انتخابات است.



حسینی در ادامه کاندیداها را به رعایت اخلاق انتخاباتی توصیه کرد و از آنها خواست که از چالشی شدن جریان انتخابات جلوگیری به عمل آورند.



اسامی 72 نامزد تایید صلاحیت شده در حوزه های انتخابیه گلستان به شرح زیر است:



قدسیه آب شناس، اسماعیل اسلامی مرزن کلاته، عبدالطیف اسمعیلی، عیسی امامی، حالت قلی ایزدی، محمودرضا بنی یعقوبی، فرهاد توماج، سید مهدی جعفری، قاسم حاجی محمدی تقر تپه، علیرضا حیدری، سید امید رضوی، ابوالحسن ریاحی، مختار زرگرانی، محمد شادفر، حبیب شعبانی، حسین صفرزاد، احمد سیادی، احمد تاتار، سدعلی طاهری، نقی طبرسا، محمد مهدی قلیچ لی، زهرا محمدی رستم کلاته عبدالحسی ناصری، محمد ابراهیم نعمیمی طبیعی و عباسعلی داودی بالاجاده 25 نامزد تایید صلاحیت شده در حوزه گرگان و آق قلا هستند.



عیسی امیدفر، عبدالصمد بردی پور، احمد دستمرد، سلمان عباسی، علی لکزانوری، تاشاجان ایرانی، سلیمان هاشمی و فریدون هیوچی هشت نامزد نهایی حوزه انتخابیه گنبدکاووس هستند.

حسن حسین زاده، سید قاسم حسینی، رضا صابری، عباس صادقی کیا، عبدالعلی صفری، مجید عراقی، محسن فروتن، مرادعلی منصوری، علیرضا میرعرب رضی، مجتبی یازرلو و محمدرضا میردلیر یازده داوطلب نهایی حوزه انتخابیه آزادشهر و رامیان هستند.

علیرضا ثمره کول، محمدرضا جعفری، آسیه بیگوم سیدی، اسدالله قره خانی، ولی الله کردکتولی، سید محسن میرکتولی، مختار مهاجر و رحمت الله نوروزی هشت نامزد نهایی حوزه انتخابیه علی آبادکتول هستند.

رضا آریانپور، ایوب بدراق نژاد، سلیمان تنومند، سید نجیب حسینی، حسین خان احمدی، محمد شریف نیا، غلامعلی شهمرادی، علی محمد ملکان، محمد محسن ممشلی عبدالکریم رجبی و عباس طالع زاری 11 نامزد تایید صلاحیت شده حوزه مینودشت، گالیکش و مراوه تپه هستد.



عبدالجلال ایری، محمد قلی حاجی ایری، رحمت الله جلالی، عبدالله جهانشاهی نوکنده، غفارعلی عسگری، عبدالحکیم فیروزی، قربان دوردی قورلی زاده، مهدی ملکی و محمدجواد نظری مهر 9 نامزد این دوره در حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن،بندرگز و گمیشان هستند.



الیاس نادران از حوزه گنبدکاووس به حوزه انتخابیه تهران تغییر حوزه داد و فریدون هیوچی از حوزه رامیان به گنبد و محمدرضا میردلیر از حوزه مینودشت به رامیان تغییر حوزه داد.

گلستان شش حوزه انتخابیه دارد.