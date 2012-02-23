ماراتن انتخابات زمستان را گرم کرد/ رقابت 89 نفر برای هفت صندلی

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بعد از ماهها و روزها انتظار داوطلبان نمایندگی در استان مرکزی، روزهای تبلیغات انتخاباتی فرا رسید و ماراتن انتخاباتی زمستان سرد استان مرکزی را گرم و نشاط انگیز کرد و اکنون مسابقه 89 نفر بر سر هفت کرسی نمایندگی در استان مرکزی رنگ و بوی تازه ای گرفت.

ماراتن انتخابات شش ماه پیش با ثبت نام داوطلبان نمایندگی در فرمانداری ها و بخشداریها کلید خورد و از میان 143 نفر ثبت نام شده 89 نفر با موفقیت از نظارت شورای نگهبان تاییدیه گرفته و در دایره رقابتها قرار گرفتند.

این دوره از انتخابات به دلیل ورود جریان انحرافی و فتنه از اهمیت زیادی برخوردار است به طوریکه دلسوزان نظام را بر آن داشته تا در انتخابات نهم ورود کرده و مردم را به سمت انتخاب اصلح رهنمون باشند.

از سوی دیگر به دلیل تلاش دشمن برای ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی ایران و برنامه ریزی برای کاهش حضور مردم این دوره از انتخابات از حیث داوطلبان و مشارکت مردم، مهم شده است، نکته ای که انتخابات نهم در استان مرکزی را نیز با اهمیت کرده است.

استان مرکزی دومین استان برتر کشور در برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری

استان مرکزی از استانهای ولایی، برخوردار و صنعتی کشور است به طوریکه این استان در دوره دهم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توانست رتبه دوم را از نظر برگزاری منظم و آرام انتخابات در کشور کسب کند.

نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری استان مرکزی

به گفته استاندار مرکزی این استان جزو استانهای امن و آرام کشور است که در برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نه تنها در کشور دوم شد بلکه توانست با برگزاری انتخابات امن و آرام دل رهبر معظم انقلاب را شاد کند.

علی اکبر شعبانی فرد با بیان اینکه استان مرکزی برای برگزاری انتخابات نهم مجلس نیز آماده و مهیاست بر رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی داوطلبان تاکید کرد و گفت: برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در سایه رعایت موازین قانونی از سوی داوطلبان و هواداران آنها محقق می شود.

داوطلبان برای آزمایش و ادای دین به میدان آمده اند

وی با بیان اینکه رقابتهای انتخاباتی آزمایشی برای داوطلبان نمایندگی است گفت: نامزدهای انتخاباتی تنها برای خدمت به مردم در این آزمایش بزرگ حضور یافته اند بنابراین باید قانون انتخابات و اخلاق تبلیغاتی را رعایت کرده و از تخریب یکدیگر پرهیز کنند.

شعبانی فرد اضافه کرد: نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان باید به گونه ای رفتار کنند تا مردم نسبت به حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات تشویق و ترغیب شوند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات نشان از پایبندی راسخ ملت به نظام اسلامی، نمایشگاه رشد ملی و استقامت همه جانبه در برابر دشمنان است.

حضور مردم؛ اصل اول

رئیس ستاد انتخابات استان نیز با بیان اینکه جضور پرشور مردم در انتخابات باید اصل اساسی برای نامزدها و هواداران آنها باشد گفت: همه ما باید برای حضور گسترده مردم تلاش کنیم و تنها به فکر نامزد مورد نظر خود نباشیم.

ابوالقاسم نصرالهی با اشاره به اینکه حضور گسترده مردم نقشه های شوم دشمنان را خنثی می کند، افزود: دشمن برای کاهش حضور مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاری زیادی کرده است که یاس او در گروی حضور حداکثری مردم است.

وی وظیفه اصلی را ایجاد زمینه های حضور حداکثری مردم و حماسه آفرینی در روز 12 اسفند دانست.

مکانهای مشخصی برای تبلیغات داوطلبان انتخاباتی تدارک دیده شد

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: تبلیغات انتخاباتی از سوی داوطلبان باید با رعایت موازین قانونی باشد و به همین منظور مکانهای مشخصی برای تبلیغات داوطلبان انتخاباتی تدارک دیده شده است.



نصرالهی گفت: به همین منظور مکان های مشخصی برای تبلیغات داوطلبان انتخاباتی تدارک دیده شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه در قانون انتخابات شیوه های تبلیغات به خوبی بیان شده که رعایت آنان از سوی نامزدها و طرفداران آنان ضروری است، افزود: توسط فرمانداران و شهرداران مکان های مشخصی برای تبلیغات نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرها مشخص شده است.

داوطلبان به فکر تمیزی شهر در آستانه سال نو باشند

رئیس کمیته تبلیغات ستاد انتخابات استان نیز با اشاره به اینکه مردم خاطره خوشی از زدن عکس نامزدها بر در و دیوار شهر ندارند، گفت: با توجه به اینکه در آستانه سال جدید هستیم ضروری است داوطلبان با رعایت اصول و تمهیدات اندیشیده شده برای تبلیغات از نازیبا شدن شهر جلوگیری کنند.

کیوان گودرزی با اشاره به اینکه در میدان های اصلی هر شهر مکان هایی برای تبلیغات در نظر گرفته شده، گفت: داوطلبان حق چاپ و نصب پوستر را ندارند و می توانند با تشکیل ستادهای تبلیغاتی خواهران و براداران در راستای معرفی خود وبرنامه هایشان اقدام کنند.

اعلام موجودیت گروههای سیاسی در ماراتن انتخابات

طعم انتخابات در حضور گروهها و احزاب سیاسی است که با حضور خود هیجان انتخاباتی، و شور و اشتیاق ایجاد می کنند.

رقابت های انتخاباتی در استان مرکزی نیز چون سایر استانها دستخوش ذوق و سلیقه گروههای سیاسی شده است و در این دوره نیز گروهها و اجزاب با ورود به انتخابات یارکشی های خود را انجام داده و نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب کردند.

قدرتمند ترین گروه سیاسی جاضر در انتخابات استان جبهه متحد اصولگرایان است که از مدتها قبل با الهام از جبهه متحد کشور با ارزیابی داوطلبان نامزدهای مورد حمایت خودر ا اعلام کرده و منتظر حضور مردم در انتخابات است.

در کنار جبهه متحد، جبهه پایداری، ایستادگی و ائتلاف پیشرفت و عدالت نیز فعال شده اند.

یک میلیون نفر در استان مرکزی رای می دهند

از میان یک میلیون و500 هزار نفر جمعیت استان مرکزی حدود یک میلیون نفر در انتخابات شرکت می کنند و می توانند رای دهند.

آمار نهایی تعداد رای دهندگان در استان هنوز اعلام نشده است اما بر اساس آمار گیری اخیر حدود یک میلیون نفر در استان واجد شرایط رای داده هستند.

بیش از 13 هزار نفر انتخابات استان مرکزی را برگزار می کنند

13 هزار و 937 نفر در قالب عوامل هیئتهای اجرایی، بازرسی و نظارت انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی استان مرکزی را برگزار می کنند.

از این تعداد تعداد یک هزار و 958 نفر جزو هیات بازرسی، سه هزار و 600 نفر ناظرین و شش هزار و 153 نفر از هیات اجرایی هستند.

در میان برگزارکنندگان انتخابات یک هزار و 952 نفر نیز مامورانتظامی هستند که در برقراری نظم و امنیت با ستاد انتخابات استان مرکزی تا پایان روز اخذ رای همکاری دارند و 274 نفر باقی مانده را نیروهای ذخیره در هر بخش است.

پیش بینی 438 شعبه اخذ رای در استان

به گفته مسئولین انتخابات استان 864 شعبه اخذ رای در استان مرکزی پیش بینی شده است.

معاون سیاسی و امنیتی و رئیس ستاد انتخابات استان با بیان اینکه همه امکانات و شرایط امنیتی برای برگزاری انتخابات در استان مرکزی مهیاست، افزود: برای این دوره از انتخابات استان 438 شعبه اخذ رای در استان پیش بینی شده است.

ابوالقاسم نصرالهی گفت: از مجموع این تعداد شعب اخذ رای، 550 شعبه ثابت و 314 شعبه نیز سیار است و از مجموع شعب اخذ رای، 438 شعبه شهری و 426 شعبه در روستاها مستقر می شوند.

آزمون سیاسی 85 هزار رای در استان مرکزی/ اصلح را انتخاب می کنیم

انتخابات نهم در استان مرکزی آزمون سیاسی بیش از 85 هزار رای اولی است که به گفته خودشان می خواهند با حضور گسترده قدرت نتخاب خود را به جهانیان نشان دهند.

مریم عظیمی از رای اولی های اراک در گفتگویی با اشاره به اینکه انتخابات فصل مهمی از تعیین سرنوشت سیاسی است، گفت: ما با رای خود در انتخابات سهیم می شویم و در آن تاثیر می گذاریم.

وی با اشاره به اینکه حضور تک تک افراد در انتخابات مهم است، گفت: نماینده ای که به مجلس می رود با تصویب قوانین می تواند سالهای سال موفقیت یا ناکامی ما را در پی داشته باشد و به همین دلیل است نه تنها باید در انتخابات شرکت کنیم که انتخابی اصلح داشته باشیم.

انتظار مردم ......

انتظار مردم از داطلبان در زمان تبلیغات این است که آنان به دور از تزویر و ریا برنامه های خورد را اعلام کنند و نسبت به اجرای آن در چهار سال وکالت آن را عملیاتی کنند. انتظار مردم رعایت قانون، ساده زیستی، تنظیم قوانین کارساز، نیوفتادن به دام باندهای سیاسی و دامن دشمن و صداقت همه خواسته های مردم از داوطلبانی است که به مجلس می روند. مردم از داوطلبان می خواهند وکیلشان وقتی به مجلس رفت بازهم به حوزه انتخابیه خود سرکشی کند و هچوم دوران تبلیغات به فکر مشکلات و چاره اندیشی برای آن باشد. حضور بیش از 60 درصد مشارکت مردم در انتخابات رصد میزان مشارکت مردم از سوی برخی منابع نظرسنجی در استان حاکی از حضور بیش از 60 درصدی مردم شهرهای استان و 80 درصد مردم روستاهای استان در انتخابات است. البته این امید می رود مهلت تبلیغات انتخاباتی به عاملی برای افزایش مشارکت و حضور مردم تبدیل شود که دست یابی به آن با رعایت اخلاق انتخاباتی و تبلیغات درست و به دور از تخریب امکان پذیر است. پنج تا 11 اسفند مهلت تبلیغات مهلت تبلیغات انتخاباتی در کشور پنجم تا 11 اسفند است و در این مدت داوطلبان می توانند هم خود و هم برنامه هایشان را به مردم معرفی کنند و بخت خود را بیازمایند. این تبلیغات از بامداد امروز شروع شده و تا 24 ساعت مانده به زمان رای گیری ادامه می یابد.

رقابت 89 نفر برای هفت صندلی

و حالا با آغاز زمان تبلیغات 89 نفر تایید صلاحیت شده استان مرکزی رقابت انتخاباتی را برای نشستن بر هفت کرسی استان در مجلس را از شش حوزه انتخابیه آغاز کردند.

حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب، حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه، خمین، شازند، محلات و دلیجان وتفرش و آشتیان و فراهان شش حوزه انتخابیه استان مرکزی است که به طور میانگین 12 نفر در آنها با هم رقابت می کنند.