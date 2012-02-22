مهندسین با شکستن تحریم ها تحول عظیمی را ایجاد کردند

علی اکبر شعبانی فرد شامگاه چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز مهندسی در سالن جهاد کشاورزی استان مرکزی در اراک افزود: درخشش مهندسین درعرصه هسته‌ای و دسترسی به تکنولوژی های نوین توانسته رعب و وحشت به تن دشمنان بیندازد.

وی با اشاره به اینکه تحریم های ایران از بی سابقه ترین تحریم هابوده است که به لطف خداوند و حمایت و پاسداری مردم و کمک مهندسان و جوانان شکست خورده است، افزود: استکبار جهانی در مهار و جلوگیری از گسترش اندیشه انقلاب اسلامی و مدل حکومت اسلامی زبون و ناتوان است.

وی افزود: ایران اسلامی به برکت انقلاب و تفکر و اندیشه مهندسی اسلامی و الهی توانسته در جایگاهی قرار بگیرد که علاوه بر خودکفایی در تولیدات داخلی صادرات نیز داشته باشد.

شعبانی فرد با اشاره به محدودیت هایی که برای انتقال فن آوری وجود داشت افزود: امروز به برکت خودباوری و اعتماد به نفسی که انقلاب در یکایک ایرانیان زنده کرد توانسته ایم به خدمات بزرگی دست یابیم و به جایگاه رفیعی در تکنولوژی و فن آوری نانو برسیم و حرکتهای جدید و رو به رشدی را در تولید و خدمت به بشریت انجام دهیم.

وی افزود: ایران اسلامی امروز در جایگاه عزت و اقتدار است و روز به روز به برکت هدایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف علمی و اقتصادی، تولیدی و صنعتی پیشرفت می کند وبه واسطه موفقیت حکومت اسلامی به عنوان الگوی مبارزه با ظلم و نظام سلطه در جهان می درخشد و نظر جهانیان را به خود جلب کرده است.

انتخابات سرنوشت یک ملت است

استاندار مرکزی افزود: طراز انقلاب اسلامی انتخابات است و سرنوشست یک ملت را انتخابات تعیین می کند.

وی گفت: انتخابات اقتدار ملی هوشیاری ملت بزرگ ایران است و مردم با حضور حد اکثری در پای صندوق های اخذ رای ازشعارهمیشگی خود استقلال، آزادی،جمهوری اسلامی و پیشرفت های علمی، دستاوردهای انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل، شهیدان و رهبری دفاع خواهند کرد.

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه دشمنان از هر چالشی برای از بین بردن تمدن ایران استفاده می کنند افزود: یکی از چالشها انتخابات است که دشمن با تبلیغات گسترده در شبکه های مختلف سعی بر کمرنگ کردن حضور مردم دارند.

وی گفت: حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رای نشانگر شکست توطئه ها و بی اثر بودن تحریم ها و تهدیدهای دشمنان به خصوص آمریکای جنایتکار است.

استاندار استان مرکزی افزود: مردم در 22 بهمن نشان دادند که به ندای رهبر خود لبیک می گویند و دشمنان به علت عدم شناخت از ملت ایران تحلیل های نادرست انجام داده و شکست خوردند.

وی گفت: مردم با حضور گسترده در 12 اسفند ماه جاری پای صندوق های اخذ رای با شور، شعور، آگاهی و بصیرت نامزد اصلح خود را انتخاب می کنند و پیروز واقعی میدان خواهند شد.