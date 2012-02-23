هیئت بسکتبال استان البرز قعرنشین جدول رده بندی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت بسکتبال استان البرز در پی سناریو باخت خود تا هفته نوزدهم مسابقات لیگ دسته یک پس از باخت با نتیجه 54 بر 57 در برابر قعر نشین جدول رده بندی لبنیات مانیزان کرمانشاه خود قعر نشین جدول شد.



هیئت بسکتبال البرز به مصاف گروه صنعتی تکماش قزوین



هیئت بسکتبال استان البرز روز جمعه در هفته نوزدهم ساعت 16 به مصاف گروه صنعتی تکماش قزوین می رود.



مرتضی بشیری سرداور، میثم گوهری داور اول، هادی سالم داور دوم و جلال اسلامیان ناظر این دیدار هستند.



گروه صنعتی تکماش قزوین در حال حاضر در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار دارد که 61 درصد شانس برد دارد و در 18 بازی خود توانسته 27 امتیاز کسب کند ولی هیئت بسکتبال البرز از 18 بازی خود 19 امتیاز کسب کرده است.



در حال حاضر هیئت بسکتبال استان البرز با 18 بازی، دو برد، 16 باخت، یک هزار و 142 گل زده، یک هزار و 408 خورده و 19 امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول رده بندی قرار دارد.