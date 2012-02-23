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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

سلیمی:

350 امدادگر طرح نوروزی دوره های توان افزایی را فرا می گیرند

350 امدادگر طرح نوروزی دوره های توان افزایی را فرا می گیرند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: 350 امدادگر طرح امداد و نجات نوروزی استان مرکزی دوره های بازآموزی، توان افزایی و آمادگی هر چه بیشتر در اجرای این طرح را به صورت تخصصی فرا می گیرند.

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره های آموزشی از 10 اسفندماه جاری به مدت 10 روز برگزار می شود وشرکت کنندگان در این دوره آموزشی دستورالعمل پایگاه های امداد و نجات بین شهری و آیین نامه کارگروه مدیریت حمل و نقل و ایمنی راه ها را مرور می کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی افزود: نحوه استفاده و کار با تجهیزات نجات نیمه سنگین، رها سازی و خارج کردن مصدوم، نحوه استفاده و کار با تجهیزات اطفاء حریق و اقدامات پیش بیمارستانی (ارزیابی مصدوم، مراقبت از آسیب های ستون فقرات، تریاژ، CPR پیشرفته، کیف نجات، کنترل خونریزی، مراقبت از مسیر تنفسی، حمل و انتقال شکستگی ها) در این دوره آموزشی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.
 
سلیمی با اشاره به اینکه تدابیر لازم برای امداد رسانی در استان مرکزی در ایام نوروز اندیشیده شده، افزود: طرح ملی امداد و نجات نوروزی جمعیت هلال احمر این استان از 26 اسفند ماه جاری آغاز می شود و تا 14 فروردین سال 91 ادامه می یابد.
کد مطلب 1541407

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