350 امدادگر طرح نوروزی دوره های توان افزایی را فرا می گیرند

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره های آموزشی از 10 اسفندماه جاری به مدت 10 روز برگزار می شود وشرکت کنندگان در این دوره آموزشی دستورالعمل پایگاه های امداد و نجات بین شهری و آیین نامه کارگروه مدیریت حمل و نقل و ایمنی راه ها را مرور می کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی افزود: نحوه استفاده و کار با تجهیزات نجات نیمه سنگین، رها سازی و خارج کردن مصدوم، نحوه استفاده و کار با تجهیزات اطفاء حریق و اقدامات پیش بیمارستانی (ارزیابی مصدوم، مراقبت از آسیب های ستون فقرات، تریاژ، CPR پیشرفته، کیف نجات، کنترل خونریزی، مراقبت از مسیر تنفسی، حمل و انتقال شکستگی ها) در این دوره آموزشی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

سلیمی با اشاره به اینکه تدابیر لازم برای امداد رسانی در استان مرکزی در ایام نوروز اندیشیده شده، افزود: طرح ملی امداد و نجات نوروزی جمعیت هلال احمر این استان از 26 اسفند ماه جاری آغاز می شود و تا 14 فروردین سال 91 ادامه می یابد.