درآمد صندوقهای صدقات کهگیلویه و بویراحمد به هزار میلیارد تومان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ستاری در ستاد توانمندسازی نیازمندان مناطق محروم کشور اظهار داشت:

در سال گذشته کمیته امداد از محل درآمد صندوق‌های صدقات 450 میلیارد تومان در سراسر کشور درآمد داشته است.

معاون مشارکتهای کمیته امداد افزود: درآمد این نهاد از محل مشارکت‌های مردمی در سرفصل‌های مختلف حمایتی هزینه خواهد شد.

وی بیان داشت: سهم استان کهگیلویه و بویراحمد از درآمد کمیته امداد کشور از محل صندوق صدقات یک درصد است که امید است این مشارکت افزایش پیدا کند.



در این نشست همچنین مدیرعامل بنیاد خیریه "وفاق سبز علوی" گفت: 31 واحد مسکونی در منطقه محروم زیلایی بهره‌برداری می شود.

وی افزود: 21 واحد مسکونی در همین ماه و 9 واحد دیگر در فروردین سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رستمی افزود: بنیاد خیریه وفاق سبز علوی در روستای محروم "پوله زیلایی" خدمات جهیزیه، مسکن، اشتغال و معیشت را به نیازمندان به‌منظور توانمندسازی آنان ارائه می‌دهد.

اجرای 756 طرح اشتغال برای خانواده های مددجویان چرام

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته امداد شهرستان چرام گفت: تاکنون 756 طرح اشتغال برای خانواده های مددجوی تحت حمایت ونیازمندان توسط کمیته امداد این شهرستان اجرا شده است.

علی حسن مظاهری افزود: این تعدادطرح اشتغال با اعتباری افزون بر 274 میلیارد و 753 میلیون ریال در شهرستان چرام اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: این طرحها بیشتر در حوزه مشاغل خانگی و کشاورزی و صنعت تسهیلات دریافت کرده اند.

مظاهری عنوان کرد: ارائه تسهیلات به مدد جویان یکی از کارهای مهمی است که کمیته امداد در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی افزود: زنان می توانند با استفاده از این تسهیلات به رشد اقتصادی خانواده کمک کنند و جامعه نیز به سمت و سوی پیشرفت گامبردارد.