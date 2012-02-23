اختراع اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان ثبت شد

داوود معروفی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت اختراع دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان خبر داد و افزود: این اختراع "ضربه گیر مخروطی شیاردار پرشده از فوم پلی اورتان" است که به منظور افزایش میزان جذب انرژی، کاهش ماکزیمم نیروی لهیدگی و پایداری سازه طراحی شده است.

وی با بیان اینکه از جمله کاربردهای این نوع ضربه گیر می توان به استفاده آن در نوک دماغه فضا پیماها و نیز در پشت سپر خودرو در صنایع خودرو سازی اشاره کرد، گفت: این پژوهشگران در سایه لطف خداوند متعال و با تکیه بر علم دانش و پشتکار خود همواره در زمینه ارتقا و اعتلای پژوهشی و تحقیقاتی گام برداشته و موفق بوده اند.

مسئول دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با تأکید بر اینکه تنها دفتر مشاروه مالکیت فکری استان سمنان در این پارک دایر است، گفت: از ابتدای فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان تاکنون200 اختراع با مشاوره این دفتر توسط پژوهشگران استان سمنان، در اداره ثبت اختراع و مالکیت صنعتی کشور به ثبت رسیده است.

وی در پایان تصریح کرد: از این اختراعات تعداد 29 اختراع مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان و با مشارکت پارک علم و فناوری این دانشگاه است.