مرکز بین المللى رشد قشم به عضویت انجمن جهانی مراکز رشد درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز بین المللی رشد قشم با اعلام این خبر گفت: انجمن جهانی مراکز رشد( NBIA) یکی از معتبرترین انجمن های مراکز رشد در دنیا است و معتبرترین دانشگاه های جهان، مراکز رشد، مراکز کارآفرینی، مراکز اقتصادی، مراکز مشاوره ای کسب و کار در دنیا عضو این انجمن هستند.

فرزین حقدل افزود: تلاش این انجمن کمک به موفقیت شرکتهای دانش بنیان و ایده محور است.

وی با بیان اینکه با عضویت این مرکز به انجمن جهانی مراکز رشد( NBIA) شرکت های عضو مرکز رشد بین المللی قشم مورد حمایت بیشتری قرار می گیرند، افزود: بررسی استراتژیک های توسعه کارآفرینی، آشنایی با آخرین متد های مراکز رشد دنیا، شرکت در کنفرانسهای بین المللی ( NBIA)، بازاریابی بین المللی، تخفیف هزینه شرکت در کنفرانس های بین المللی، ایجاد ارتباط با متخصصین مراکز رشد دنیا و دریافت خبرنامه NBIA از مزایای عضویت در این انجمن است.

وی اظهار داشت: این انجمن 600 عضو دارد و اعضای آن دیدگاه های خود را با هدف کمک رسانی به یکدیگر به اشتراک می گذارند.

به گفته حقدل انجمن بین المللی رشد قشم هفته گذشته به عضویت انجمن جهانی مراکز رشد( NBIA) پذیرفته شد

همایش پیاده روى قشم از شبکه سه سیما پخش مى شود

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم گفت: همایش پیاده روى خانواده با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم روز جمعه پنجم اسفند ماه از طریق شبکه سه سیما بطور مستقیم پخش خواهد شد.

ابراهیم یگانه مهر با بیان این مطلب افزود: همایش پیاده روى خانواده در قشم روز جمعه پنجم اسفند ماه 90 از طریق برنامه صبح و نشاط شبکه 3 سیما به صورت مستقیم پخش مى شود.

وى ادامه داد: این برنامه ورزشى از ساعت هفت صبح روز جمعه با حضور مردم شهر و جزیره قشم و همچنین مهمانان و گردشگران از محل استادیوم تختى شهر قشم آغاز و با گذر از چهار راه پردیس، میدان گلها، میدان امام قلى خان، مجتمع تجارى سیتى سنتر، برنامه اختتامیه آن در بوستان زیتون برگزار مى شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم از اهداى کمک هزینه هاى سفر به حج عمره مفرده و عتبات عالیات به عنوان جوایز فرهنگى این همایش ورزشى نام برد.

به گفته یگانه مهر در این همایش جوایزى نظیر موتور سیکلت، دوچرخه، لوازم خانگى و لوازم ورزشى نیز به برندگان اهدا خواهد شد.

همایش پیاده روى خانواده در قشم روز جمعه پنجم اسفند ماه راس ساعت هفت صبح از محل استادیوم ورزشى تختى شهر قشم به سمت پارک زیتون برگزار مى شود.

انتصابات جدید در منطقه آزاد قشم

طی احکامی جداگانه از سوی مهندس اسفندیار حیدرى پور رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم ، محمد هادى کاشانچى به عنوان سرپرست معاونت عمرانى و پژمان بهرامى به عنوان سرپرست مدیریت امور بنادر این سازمان منصوب شدند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در این احکام تصریح کرد: امیدوارم با اتکال به خداوند متعال با برتامه ریزی دقیق و منسجم و با بهر گیری از نیروهای خلاق و پرتلاش شرایط مناسبی برای توسعه جزیره و زیرساختهای لازم فراهم آورید و کوشش خود را در راستاى تحقق برنامه هاى سازمان در آن حوزه متمرکز کنید.

دانشجویان دانشکده هنر تهران از جاذبه هاى گردشگرى قشم عکس مى گیرند

23 تن از دانشجویان دانشکده هنر تهران با ورود به قشم، دوربین هاى خود را براى عکس گرفتن از جاذبه هاى بى نظیر گردشگرى این جزیره زیبا، زوم کردند.

تیم دانشجویان دانشکده هنر تهران به سرپرستى امید احمدى لارى از اول تا چهارم اسفند ماه جارى و به مدت پنج روز زیبایى ها و جاذبه هاى ویژه گردشگرى جزیره زیباى قشم را از نگاه دوربین به تصویر مى کشند.

دانشجویان دانشکده هنر تهران در نخستین روز از فعالیت خود، بادگیرها، چاههاى تلا، قلعه نادرى، نقش و نگارهاى حک شده بر روى درب هاى قدیمى و همچنین مساجد بندر تاریخى لافت جزیره قشم را به تصویر کشیدند.

جنگل دریایى حرا، دره چاهکوه، دره ستاره ها، ساحل شیب دراز (محل تخم گذارى لاک پشت هاى پوزه عقابى)، غار خوربس، قلعه پرتغالى هاى شهر قشم و چند جاذبه دیگر گردشگرى از برنامه هاى روزهاى آتى این گروه هنرى در جزیره زیباى قشم خواهد بود.