خلیج فارس مرکز اتحاد نژادها و قومیتهای مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی چهارشنبه شب با حضور در برنامه بخش جنبی نهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان با موضوع خلیج فارس گفت: خلیج فارس در طول تاریخ همیشه تمدن ساز بوده است.

وی در ادامه در خصوص اهمیت خلیج فارس افزود: خلیج فارس مرکز اتحاد نژادها و قومیتهای مختلف بوده و یکی از مهمترین مناطق منحصر به فرد در جهان است که توانسته بسته مناسب برای شکل گیری فرهنگ های بسیار را فراهم سازد.

پژوهشگر و نویسنده مطرح هرمزگانی عنوان کرد: دو مسیر تمدن ساز در جهان وجود داشته که یکی جاده ابریشم و دیگری جاده ادویه بوده که خلیج فارس به عنوان مهمترین مسیر و مقصد جاده ادویه محسوب میشده است.

وی تصریح کرد: از قدیم الایام و بالاخص در دوران استعمار گران خلیج فارس همیشه مهمترین هدف آنها محسوب شده و دلیل آن مرکزیت و محوریت خلیج فارس در تجارت، بازرگانی و رونق اقتصادی و فرهنگی بوده است.

رضایی ضمن نقل قول نظرات مورخان، سیاحان، تاجران و... از خلیج فارس اضافه کرد: مورخان از جزیره هرمز به عنوان نگین انگشتری خلیج فارس نام برده اند که در آن زمان شهری بوده که تمام نژاد ها و فرقه ها می توانستند به راحتی و آزادانه در آن به تجارت بپردازند.

نویسنده هرمزگانی یادآور شد: یکی دیگر از برجستگی های فرهنگی خلیج فارس معماری منحصر به فرد خانه هاست و این معماری خاص حکایت از تبادل فرهنگی مردم حوزه خلیج فارس با دیگر نقاط جهان دارد.

وی در خصوص دریانوردان خلیج فارس گفت: دریانوردان خلیج فارس بسیار ماهر و به آب و هوا، شرایط جوی، بادها، جغرافیایی مناطق مختلف جهان آشنایی کامل داشته اند و به همین دلیل دیگر کشور ها از آنها در امر دریا نوردی استفاده می کردند که این امر باعث شد هم اکنون شاهد حضور ایرانیان در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و آفریقا باشیم.

رضایی افزود: مردم منطقه خلیج فارس همیشه به رشادت، جوانمردی، شجاعت و آزاد منشی شهره بوده اند و هرگز اجازه حضور مستمر بیگانگان را در منطقه نمیدادند به همین دلیل هیچگاه استعمارگران نتوانستند بر فرهنگ مردم این خطه تاثیر بگذارند.

وی از آزاد سازی جزایر چند گانه و بالاخص جزیره هرمز از لوث حضور پرتقالی ها به عنوام مهمترین نقطه عطف در تاریخ خلیج فارس نام برد و اظهار داشت: کماکان خلیج فارس به عنوان مهمترین منطقه در جهان اهمیت و جایگاه خود را حفظ کرده است واین وظیفه همه ایرانیان است که از گنجی چنین عظیم پاسداری و نگهبانی کنند.