تفکر بسیج باعث پیشرفت می شود/ ذلت و خواری استکبار ثمره تفکر بسیج

سرهنگ پاسدار مرتضی احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به نقش بسیج در نظام جمهوری اسلامی و تأثیرگذاری آن در پیروزیهای مکرر و مختلف و جایگاه تفکر بسیجی در تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی، می توان تمامی پیشرفتهایی را که در انقلاب به وجود آمده را ثمره و میوه این شجره طیبه دانست.

وی اظهار داشت: به طور قطع پیشرفتهای مختلف در زمینه های علمی،‌ نظامی، اقتصادی، فرهنگی، هسته ای، امنیتی و اجتماعی که توانسته کشور ما را در منطقه و دنیا در ردیف 10 کشور برتر قرار دهد، به برکت تفکر بسیجی به وجود آمده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان، اظهار داشت: حضور مردم در صحنه های مختلف نظام و انقلاب قطعا ‌از آثار و برکات تفکر بسیجی است، تفکری که در هر جریان، گروه و اجتماعی وجود داشته باشد قطعا باعث ترقی و پیشرفت خواهد بود.

احمدیان آثار و ثمرات تفکر بسیجی در سطح منطقه و بین المللی را ذلت و خواری استکبار و درماندگی آنان در مقابل فرهنگ و تفکر بسیجی و عقب نشینی مکرر آنان در مقابل این نظام الهی و خدائی را غلبه صبرو استقامت ملت عراق در مقابل آمریکا عنوان کرد.

وی افزود: پیروزی حزب الله لبنان و حماس در جنگ های33 و 22 روزه در مقابل اسرائیل، ایستادگی سوریه در مقابل فشارهای غرب و سازمان های بین المللی و بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی منطقه و سقوط دیکتاتورهای وابسته از دیگر ثمرات تفکر بسیجی در سطح منطقه است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان بیان کرد: تفکر ناب بسیجی در سطح داخلی نیز دارای ثمرات بیشماری از قبیل بسیج سازندگی، امر به معروف و نهی از منکر، نظام تربیتی شجره طیبه صالحین، امنیت پایدار، غلبه تفکر بسیج بر فتنه گران داخلی، بصیرت و آگاهی عمومی، و مدیریت بسیجی در مسئولیت های مختلف کشور است.

احمدیان تصریح کرد: ما با قدرشناسی خود و کمک به تناورتر شدن این شجره طیبه بسیج می توانیم به پرثمرتر شدن آن کمک کنیم.

وی بیان داشت: ما با تجهیز خود و جامعه به تفکر بسیج و کمک به فراگیر شدن آن قطعا به پربارتر شدن این درخت کمک خواهیم کرد و در این صورت می توان انتظار داشت در آینده ای نه چندان دور،‌ میوه های این درخت تناور را به تمامی دنیا صادر نموده و همه ملت های دنیا را از آن بهره مند کنیم.

وی در پایان گفت: بسیج در اول راه است و باید خود را آماده صحنه هایی به مراتب بزرگتر و مهمتر از وضعیت موجود کند و با بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس آینده را رقم بزند و بسازد، ساختنی که از آن می توان به عنوان میوه های این درخت پرثمر یاد کرد.