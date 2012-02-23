مهلت ارسال مقالات به کنگره "دخیل مراغه ای" تمدید شد

حجت الاسلام علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کنگره کشوری به منظور شناساندن اشعار و سبک این شاعر و نوحه سرای مراغه ای اردیبهشت 91 توسط اداره تبلیغات اسلامی مراغه در 10 موضوع، احوال و آثار دخیل مراغه ای، تاثیر آیات و احادیث در شعر دخیل، توجه به صحنه آرایی و تجسم حوادث عاشورا در شعر دخیل و صور خیال و ویژگی های زبان ادبی دخیل برگزار می شود.

وی گفت:همچنین بینش عرفانی دخیل در شعر رثایی، نقش دخیل در شعر رثایی آذربایجان (تاثیر پذیری و تاثیرگذاری)، معرفی نسخه های خطی و چاپی موجود در کتابخانه ها و مراکز علمی از موضوعات مورد بررسی در این کنگره است.

امیری ادامه داد: پژوهشگران و صاحب نظران این عرصه برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 2233295 - 0421 تماس حاصل نمایند.

وی گفت: با توجه به اینکه همایش ملی مرحوم دخیل مراغه ای اردبیهشت سال آینده در این شهرستان برگزار می شود، نتیجه این کارگروه بصورت کتابی منظم برای عموم و شرکت کنندگان در این همایش چاپ می شود.

آخوند ملاحسین مراغه ای متخلص به دخیل از شعرای قرن سیزدهم هجری قمری بوده و ادبیات نوحه ترکی را به حالتی مدون و نظام مند درآورده است.

دخیل به شاعر مقتل ‌نویس معروف بوده و یک مقتل شش جلدی بصورت نظم و نثر نوشته و این مجموعه مشتمل بر وقایع کربلا و به زبان ترکی چاپ شده است.