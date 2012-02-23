  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۰

مادر شهید احمدی روشن:

ترور دانشمندان هسته ای ایران اوج زبونی دشمنان را نشان می دهد

ترور دانشمندان هسته ای ایران اوج زبونی دشمنان را نشان می دهد

تبریز - خبرگزاری مهر: مادر شهید مصطفی احمدی روشن گفت: زمانی که پسرم کار در حوزه هسته ای را آغاز کرد از بابت مواد رادیواکتیو و سلامتی وی نگرانی داشتیم، ولی هرگز فکر نمی کردیم دشمنان ما اینقدر بیچاره شده اند که به ترور فیزیکی دانشمندان ما روی آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه سالاریان عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت چهلم شهید احمدی روشن در دانشگاه تبریز افزود: مصطفی متخصص، متعهد و با ایمان بود و توسل به ائمه (ع)، پایبندی به اصول اسلام و مطیع محض رهبر بودن او را از سایر افراد متمایز می کرد.

سالاریان یادآور شد: شهید احمدی روشن، یک بسیجی واقعی بوده و در مدت کوتاه زندگیش به هر چه هدفش بود، دست یافت.او عاشق ولایت بود و همیشه به ارزشهای معنوی خود افتخار می کرد.

وی افزود: مادی گراها دین را افیون ملتها می دانند در حالی که جوانان ما ثابت کردند نه تنها دین افیون نیست بلکه مایه سربلندی و عزت ملتهاست.

دانشجویان پس از سخنرانی مادر شهید با شعار "برادر بسیجی راهت ادامه دارد"، مادر شهید احمدی روشن را بدرقه کردند.

کد مطلب 1541419

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها