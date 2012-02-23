ترور دانشمندان هسته ای ایران اوج زبونی دشمنان را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه سالاریان عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت چهلم شهید احمدی روشن در دانشگاه تبریز افزود: مصطفی متخصص، متعهد و با ایمان بود و توسل به ائمه (ع)، پایبندی به اصول اسلام و مطیع محض رهبر بودن او را از سایر افراد متمایز می کرد.

سالاریان یادآور شد: شهید احمدی روشن، یک بسیجی واقعی بوده و در مدت کوتاه زندگیش به هر چه هدفش بود، دست یافت.او عاشق ولایت بود و همیشه به ارزشهای معنوی خود افتخار می کرد.

وی افزود: مادی گراها دین را افیون ملتها می دانند در حالی که جوانان ما ثابت کردند نه تنها دین افیون نیست بلکه مایه سربلندی و عزت ملتهاست.

دانشجویان پس از سخنرانی مادر شهید با شعار "برادر بسیجی راهت ادامه دارد"، مادر شهید احمدی روشن را بدرقه کردند.