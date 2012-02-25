جامه انتخاباتی بر قامت هرمزگان/ وضعیت لیست جبهه های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستانها و روستاهای استان هرمزگان همچون سایر استانها شور و اشتیاق خاصی را به وجود آورده است، نصب پوسترها، توزیع تراکت ها، کارتها، برپایی شعب تبلیغاتی در روستاها و محلات مختلف شهرها نشان از تلاش نامزدها برای جلب آرای مردم و تصاحب یک کرسی از پنج کرسی سهمیه استان را دارند.

26 نامزد تائید شده از سوی شورای نگهبان در هرمزگان از اولین ساعات آغاز تبلیغات سعی کرده اند با نصب پوستر و توزیع تارکتهای زندگینامه و برنامه ها و شعارهای انتخاباتی خود، به نوعی از زمان مشخص شده بهترین استفاده تبلیغاتی را ببرند.

بازار گرم انتخاباتی در اتوبوس و تاکسی

این روزها بحث انتخابات و کاندیدای مورد نظر در سرویسهای حمل و نقل عمومی شهری از جمله تاکسی و اتوبوس داغ داغ است، کافی است تا یک بار با تاکسی و یا اتوبوس از نقطه ای به نقطه دیگر بروید تا شاهد آن باشید که زن و مرد، پیر و جوان، دانشجو و مدرسه ای همه و همه با یکدیگر در مورد انتخابات و کاندیداهای مورد نظر خود به بحث و گفتگو مشغول هستند.

بسیاری از شهروندان تا زمان رسیدن به مقصد سعی می کنند با پرس و جو از همسفران خود آخرین وضعیت کاندیداها و انتخابات را جویا شوند و گاهی شنیدن حرفهای مسافران شیرین و شنیدنی است. پیرمردها نقش بیشتری در راهنمایی و تشویق جوانترها به انتخابات را دارند.

نباید صفهای نانواییها و محافل محله ای را فراموش کرد و در کوچه و پس کوچه های شهر هنگام غرب خورشید شاهد جمع های کوچک همسایه ها هستیم که صحبت از انتخابات موضوع داغ آنها است.

10 هزار رای اولی در هرمزگان/ جشن اولین رای

رای اولی ها بیشتر از دیگر واجدان شرایط رای دادن از شور و اشتیاق شرکت در انتخابات برخوردارند از این رو حضور در ستادهای انتخاباتی و جستجو برای انتخاب کاندیدای مورد نظر خود بیشتر به چشم می آید. برگزاری "جشن اولین رای" در مدارس می تواند شور و اشتیاق بسیاری را در جامعه و بین خانواده ها ایجاد کند.

با وجود آغاز رسمی تبلیغات نامزدها برای حضور در مجلس و با وجود شور اشتیاق انتخاباتی در محافل محلی و سایر نقاط شهر اما همچنان چراغ برگزاری مناظره ها و میزگردهای انتخاباتی و حضور نماینده نامزدها در دانشگاه ها خاموش است.

پیامکهای کاندیداها

ارسال پیامکهای تبلیغاتی در روزهای اخیر راهی برای تبلیغات آسان شده است.

نمیشگاه بزرگ کتاب هرمزگان که از 30 بهمن ماه کار خود را آغاز کرد در میانه راه به دلیل حضور خیل عظیم دانشجویان و اقشار مختلف مردم که خود را برای خرید کتاب به این مکان رسانده بودند، مکانی مناسب برای تبلیغات انتخاباتی برخی از کاندیداها شده است.

برخی از کاندیداها در حوزه انتخابیه بندرعباس با حضور در نمایشگاه کتاب به بهانه خرید و توزیع زندگینامه و برنامه های آینده خود در درب ورودی نمایشگاه سعی کرده اند تا از این فرصت نهایت استفاده تبلیغاتی را ببرند.

تبلیغات در راستای تشویق مردم به حضور باشد نه تخریب رقبا

تبلیغات انتخاباتی در راستای تشویق مردم به حضور در پای صندوقهای رای و معرفی جایگان مجلس باشد، رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان با بیان اینکه مطالب همچنین خواستار رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی نامزدها شد.

گل محمد بامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کاندیداهای مجلس سعی کنند با رعایت اخلاق انتخاباتی و در چارچوب قانون انتخابات حرکت کنند تا بهانه ای به دست مخالفان نظام و برخی افراد سودجو نیفتد.

معرفی مجلس، پرهیز از وعده و وعیدهای غیر منطقی، تشویق مردم به حضور در انتخابات، ایجاد فضای انتخاباتی پر شور از جمله توصیه های انتخاباتی بامری به نامزدهای انتخاباتی بود.

اعلام لیستهای مختلف از سوی جبه های سیاسی برای تصاحب کرسیهای بیشتر مجلس خود بر بازار داغ انتخاباتی افزوده است و تعداد کم نامزدها در هرمزگان موجب شده است تا نام برخی از کاندیداها در لیستهای مختلف دیده شود.

جبهه متحد اصولگرایان؛ نگاه به آینده روشن

جبهه متحد اصولگرایان که در ماههای اخیر با هدف وحدت میان اصولگرایان به عرصه انتخابات ورود کرد اسامی نامزدهای خود را در استان هرمزگان از میان 26 نامزد تائید شده معرفی کرد.

در حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم و ابوموسی و حاجی آباد محمد آشوری و منصور آرامی برگزیده شدند، همچنین، در حوزه انتخابیه میناب و رودان و جاسک سید عبد الکریم هاشمی معرفی شده است.

شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و نیز رقابت مطلوب در حوزه انتخابیه بندر لنگه و بستک و گاو بندی به دلیل بالا بردن رقابت و مشارکت گسترده مردم نامزدی را معرفی نمی کند.

در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چهار نامزد هرمزگان از بین 26 کاندید تایید صلاحیت شده در استان در لیست مردم سالاری قرار گرفتند.

در حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و بوموسی اسامی محمد آشوری تازیانی، سید مصطفی ذوالقدر و علی دیرباز دیده می شود همچنین در حوزه انتخابیه میناب، جاسک، رودان، بشاگرد و سیریک نام میرخلیلی مشاهدهمی شود.

جبهه پایداری، از فرماندار سابق تا نماینده فعلی

جبهه پایداری هم برای آنکه از سایر جناح ها و جبهه های سیاسی عقب نماند لیست خود را در هرمزگان با معرفی چهار نامزد اعلام کرد که در این بین حضور نام فرماندار سابق میناب، نماینده کنونی غرب هرمزگان و دو عضو رایحه خوش خدمت دیده می شود.

در حضوره انتخابیه بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و بوموسی مهران شاهی و ابوالقاسم جراره معرفی شده اند، در حوزه انتخابیه میناب، رودان، جاسک و سیریک حسین رئیسی همچنین در حوزه بستک، بندرلنگه و پارسیان احمد جباری معرفی شده اند.