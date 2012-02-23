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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۷

جلوگیری از رفت و برگشت کالاهای وارداتی مورد نیاز هرمزگان به تهران

جلوگیری از رفت و برگشت کالاهای وارداتی مورد نیاز هرمزگان به تهران

بندرعباس - خبرگزاری مهر: با تدبیر و پیگیری استاندارهرمزگان، کالاهای مورد نیاز استان که از اسکله شهید رجایی وارد می شوند دیگر نیازی نیست به تهران ترانزیت شده و دوباره به هرمزگان بازگردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در خصوص تامین کالاهای مورد نیاز استان اظهار داشت: کالاهای پروتئینی و مورد نیاز مردم که وارداتی است از این به پس به تهران ارسال نخواهد شد.

وی با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: از هم اکنون استان هرمزگان کالاهای مورد نیاز پروتینی را که از اسکله شهید رجایی وارد می شود در بندرعباس برداشته تا از رفت و برگشت این کالاها به تهران جلوگیری کند.

وی گفت: مدیران سایر دستگاه ها نیز اگر کالاهایی دارند که در بندرعباس وارد می شود و به پایتخت ارسال و دوباره به استان برگردانده می شود با هماهنگی با وزیر مربوطه از این رفت و برگشتهای غیر ضروری جلوگیری کنند و کالای استان را در بندرعباس برداشت کنند.

کد مطلب 1541422

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