جلوگیری از رفت و برگشت کالاهای وارداتی مورد نیاز هرمزگان به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در خصوص تامین کالاهای مورد نیاز استان اظهار داشت: کالاهای پروتئینی و مورد نیاز مردم که وارداتی است از این به پس به تهران ارسال نخواهد شد.

وی با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: از هم اکنون استان هرمزگان کالاهای مورد نیاز پروتینی را که از اسکله شهید رجایی وارد می شود در بندرعباس برداشته تا از رفت و برگشت این کالاها به تهران جلوگیری کند.

وی گفت: مدیران سایر دستگاه ها نیز اگر کالاهایی دارند که در بندرعباس وارد می شود و به پایتخت ارسال و دوباره به استان برگردانده می شود با هماهنگی با وزیر مربوطه از این رفت و برگشتهای غیر ضروری جلوگیری کنند و کالای استان را در بندرعباس برداشت کنند.