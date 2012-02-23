زمان قانونی تبلیغات انتخابات مجلس نهم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان قانونی تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ساعت 8 صبح پنج شنبه 11 اسفند ماه یعنی 24 ساعت قبل از آغاز رأی گیری در سراسر کشور پایان می یابد.

ستاد انتخابات کشور 18 اقدام غیرمجاز در تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرده است که به این شرح است:

استفاده از هر گونه پلاکارد (به منظور تبلیغات به نفع یا علیه کاندیدا)، پوستر و دیوارنویسی، راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن، استفاده از عکس خارج از قالب تراکت، جزوه، زندگینامه، بروشور و کارت و نیز چاپ آن در قطع بزرگتر از ابعاد 10×15 سانتی متر، نصب و الصاق هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه تبلیغاتی به طور کلی (بجز محل هایی که شهرداری ها و دهیاریها بدین منظور در نظر می گیرند) غیرمجاز اعلام شد.

ستاد انتخابات کشور همچنین تأکید کرد که این اقدامات غیرمجاز است: اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیتشان و عدم ارائه مدارک کتبی مربوط با امضای آنها به هیأت اجرایی، دایر کردن بیش از یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها و هر یک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ، درج اعلام حمایت مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز، بدون وجود مستند مکتوب نزد نامزد و نصب هرگونه آثار تبلیغاتی توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها مبنی بر حمایت از نامزدهای انتخاباتی (با درج تصویر یا اسامی نامزدها و ...).

بر طبق این گزارش، انتشار مطالب غیر واقعی دال بر انصراف حمایت گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین در مطبوعات، نشریات، خبرگزاری ها و ....، تبلیغ علیه داوطلبان نمایندگی در مطبوعات، نشریات خصوصی، خبرگزاری ها و .....، خودداری از چاپ فوری پاسخ نامزد (ذینفع در بندهای الف و ب) توسط نشریه، روزنامه، خبرگزاری مربوطه و تبلیغ علیه داوطلبان دیگر از سوی داوطلب یا طرفداران وی غیرمجاز است.

همچنین تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی (حتی به صورت درج آگهی) در نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها، شهرداریها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها، نهادها و موسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می کنند و انجام فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها از صدا و سیما و منبر خطابه نماز جمعه یا هر وسیله ای که جنبه رسمی و دولتی دارد غیرمجاز اعلام شده است.

استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها، نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و یا در اختیار گذاشتن آنها، برای انجام تبلیغات داوطلبان نمایندگی، تبلیغ اعضای هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخابات، تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری، فعالیت تبلیغاتی کارمندان دولت در ساعات اداری، برگزاری و دعوت داوطلبان انتخاباتی از مردم جهت شرکت در گردهمایی یا همایش و تشکیل جلسه سخنرانی تبلیغاتی قبل از آغاز زمان قانونی تبلیغات و محو یا پاره نمودن آگهی تبلیغاتی مجاز نامزدها که در محل مجاز، در زمان قانونی تبلیغات، الصاق گردیده است از دیگر غیرمجازهای تبلیغات انتخابات مجلس نهم است.