به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بازل سوییس که با شکست منچستریونایتد در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، فینالیست فصل گذشته رقابت ها را حذف کرده بود این بار در حضور بیش از 38 هزار تماشاگر ورزشگاه سنت یاکوب با نتیجه یک بر صفر بایرن مونیخ را از پیش رو برداشت.

"والتین استوکر" بازیکن تعویضی بازل در دقیقه 86 موفق شد تک گل این دیدار را با عبور دادن توپ از میان پاهای مانوئل نویر به ثمر برساند.

"آرین روبن" که در بازی قبلی بایرن نیمکت نشین بود در این بازی برای شاگردان "یوپ هاینکس" به میدان رفت اما نتوانست برای تیمش تاثیر گذار باشد.

هر دو تیم در طول بازی فرصت های خوبی داشتند و در اواخر دو تیم خود را برای تساوی بدون گل آماده می کردند که استوکر گل برتری سوییسی ها را به ثمر رساند.

بایرن در چند هفته اخیر در رقابت‌های بوندس‌لیگا نتایج ضعیفی گرفته و اکنون 4 امتیاز با دورتموند صدرنشین فاصله دارد. به نظر می رسد ناکامی های باواریایی ها در لیگ قهرمانان هم ادامه داشته باشد.

این در حالی بود که در دیگر دیدار شب گذشته هم اینتر با اتفاقی مشابه مغلوب میزبان خود المپیک مارسی فرانسه شد.

مارسی در سومین دقیقه از زمان های تلف شده این دیدار و روی ضربه کرنر "متیو والبوئنا" و ضربه سر زیبای "آندره آیو" به گل برتری رسید تا تعداد بازی های پیاپی و بدون شکست خود را به عدد 16 برساند.

"کلودیو رانیه‌ری" سرمربی اینتر "دیه گو میلیتو" مهاجم آرژانتینی خود را که تنها بازیکنی است که در 7 بازی گذشته برای این تیم گلزنی کرده روی نیمکت نشانده بود. رانیه ری در طول 90 دقیقه تنها دو تعویض از سه تعویض خود را انجام داد و این در حالی بود که پاتزینی و میلیتو هرگز به درون زمین فرا خوانده نشدند.

وی در مورد عدم تعویض میلیتو گفت:"او یک هفته آنفولانزا داشت و من نمی خواستم با بازی دادن او ریسک کنم."

تیم رانیه ری هم اکنون در 6 بازی از 7 بازی اخیر خود در تمامی رقابت‌ها مغلوب شده و از پیروزی 15 ژانویه مقابل میلان تا به حال نیز نتوانسته دروازه اش را بسته نگه دارد.

به این ترتیب فینالیست های سال 2010 لیگ قهرمان شب گذشته مقابل حریفان نه چندان مطرح خود مغلوب شدند تا در آستانه حذف از این رقابت‌ها قرار گیرند.