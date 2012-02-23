تخریب افراد ملاک اصلح نبودن نامزد مخرب است

سید موسی بلادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اگر نمایندگان مجلس، از صالح ترین افراد جامعه باشند نتیجه آن قانون بهتر و نظارت بیشتر بر عملکر دولت در جامعه می شود، اظهار کرد: تشکیل چنین مجلسی و ورود نمایندگان ارزشمند، به یقین براساس حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رای که پشتوانه ای برای مجلس محسوب می شود، است.

بلادیان به تبیین چگونگی انتخاب کاندیدای اصلح برای مجلس پرداخت و افزود: مردم همانطور که برای تقلید فروع دین به جستجو درباره مرجع اعلم می پردازند و همچون کسی که برای درمان بیماری خود به دنبال پزشک متخصص به شهرهای دیگر سفر می کند باید برای انتخاب کردن نماینده ای ارزشی و متخصص دین دار تحقیق کنیم.



دبیر ستاد اقامه نماز در خوزستان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخیها خدمت نکردن بعضی از نمایندگان به ملت را بهانه ای برای شرکت نکردن در انتخابات می دانند، افزود: بی تفاوتی مردم در انتخاب کردن نمایندگان اصلح، باعث ایجاد چنین تصوراتی در میان برخیها شده که باید گفت اگر انتخاب، یک انتخاب درست و هوشیارانه باشد بی شک نتیجه و ثمره خوبی خواهد داشت.



بلادیان با اشاره به اینکه آگاه کردن مردم از نمایندگان اصلح و ارزشی در شهرها برعهده نخبگان آن شهراست، اظهار کرد: مردم اگر نگران تشکیل نشدن مجلسی ولایتی هستند باید صالح ترین نامزدهای مجلس را تبلیغ و پشتوانه آنان باشند.



دبیر حزب موتلفه اسلامی در خوزستان، نیاز مجلس به متخصصان در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی نیاز به اقتصادانان دیندار دارد تا بتوانند قانونی را تصویب کنند که مرهمی برای مشکلات اقتصادی مردم قرار گیرد.



بلادیان، تخریب چهره سایر نامزدهای مجلس را ملاک اصلح نبودن کاندیدای مخرب دانست و عنوان کرد: دادن وعده های اجرایی کار نمایندگان نیست و نباید به غیر از قانونگذاری صحیح و اسلامی در مجلس وعده ای دیگر به مردم داده شود.