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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان کرمانشاه مشخص شدند

کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان کرمانشاه مشخص شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فهرست نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در استان کرمانشاه نهایی شد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه رسمی جبهه متحد اصولگرایان اسامی  کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان کرمانشاه مشخص شدند.

براین اساس در حوزه انتخابیه کرمانشاه آقایان عبدالرضا مصری، محمد کرمی راد و محمد رزم به عنوان نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان برگزیده شدند.

همچنین محمد ابراهیم محبی در حوزه  انتخابیه سنقر؛ وحید احمدی در حوزه انتخابیه کنگاور و صحنه و هرسین؛ شهاب نادری در حوزه انتخابیه اورامانات (پاوه-جوانرود-روانسر و ثلاث)؛ و همچنین فتح الله حسینی (روح الامین) در حوزه انتخابیه قصرشیرین به عنوان نامزدهای جبهه متحد معرفی شدند.

شایان ذکر است شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان  و همچنین  ایجاد زمینه مشارکت  گسترده  و نیز رقابت  مطلوب  در حوزه اسلام آباد غرب نامزدی را معرفی نمی نماید.

کد مطلب 1541430

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