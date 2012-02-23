به گزارش مهر به نقل از پایگاه رسمی جبهه متحد اصولگرایان اسامی کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان کرمانشاه مشخص شدند.

براین اساس در حوزه انتخابیه کرمانشاه آقایان عبدالرضا مصری، محمد کرمی راد و محمد رزم به عنوان نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان برگزیده شدند.



همچنین محمد ابراهیم محبی در حوزه انتخابیه سنقر؛ وحید احمدی در حوزه انتخابیه کنگاور و صحنه و هرسین؛ شهاب نادری در حوزه انتخابیه اورامانات (پاوه-جوانرود-روانسر و ثلاث)؛ و همچنین فتح الله حسینی (روح الامین) در حوزه انتخابیه قصرشیرین به عنوان نامزدهای جبهه متحد معرفی شدند.



شایان ذکر است شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و نیز رقابت مطلوب در حوزه اسلام آباد غرب نامزدی را معرفی نمی نماید.