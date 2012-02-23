نامزدهای بی توجه به قانون نماینده خوبی نمی شوند

حجت الاسلام مهدی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر حضور مردم در انتخابات را نشان دهنده رضایت آنان از انقلاب دانست و افزود: مسئولان باید از این نعمت بزرگ همچون سلاحی در برابر توطئه های دشمنان استفاده کنند.

وی دوام و پیشرفتهای روز افزون نظام اسلامی را نتیجه حضور مردم در تمامی صحنه ها دانست و افزود: تلاش دشمن و استفاده از تمام ظرفیتهای خود در راستای جلوگیری از حضور پرشور مردم در انتخابات نشان دهنده ترس آنان از حضور مردم در صحنه است.



امام جمعه امیدیه خطاب به کاندیدهای مجلس گفت: کسانی که با رای مردم وارد مجلس نهم می شوند باید تلاش خود را در راستای خدمت رسانی به مردم انجام دهند و در این رابطه از تمامی ظرفیتهای علمی، اجتماعی و سیاسی هر شهرستان استفاده کنند.



وی با تاکید بر پیروی کاندیداها از قانون بیان کرد: کاندیدایی که در عرصه تبلیغات از قانون نظام اسلامی پیروی نکند، نمی تواند نماینده مردم در مجلس باشد.



حجت الاسلام علیزاده حضور مردم در صحنه های مختلف از جمله راهپیمایی و انتخابات را حماسه ای ملی تلقی کرد و گفت: این حضور حداکثری در مقابل جنگهای روانی دشمن که هدفی جز نا امید کردن ملت ایران را ندارد نشان دهنده شکست دشمن در جنگ نرم است.