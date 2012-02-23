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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

براتلو تأکید کرد:

نامزدهای انتخاباتی از تخریب یکدیگر پرهیز کنند

نامزدهای انتخاباتی از تخریب یکدیگر پرهیز کنند

تهران - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان تهران تأکید کرد: نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها باید با رعایت قوانین و مقررات انتخابات، اخلاق را نیز رعایت کرده و از تخریب یکدیگر پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفرعلی براتلو افزود: با استناد ماده 56 قانون انتخابات فعالیت تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز(پنج شنبه) ساعت هشت صبح آغاز شده است.

وی بیان کرد: تمامی نامزدها و طرفداران آنها می توانند در حوزه انتخابیه و شهری که نامزد مربوطه ثبت نام کرده فعالیت تبلیغاتی خود را به مدت هفت روز ادامه دهند.

این مسئول افزود: طبق قانون فعالیت انتخاباتی داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باید یازدهم بهمن ماه رأس ساعت هشت صبح یعنی 24 ساعت قبل از شروع رأی ریزی متوقف شود.

وی یادآور شد: در سطح استان تهران در بررسی نهایی شورای نگهبان 660 نفر تأئید صلاحیت شدند که اسامی آنها به فرمانداریهای استان تهران ابلاغ شد.

پنج میلیون و 400هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند

براتلو با اشاره به اینکه پنج میلیون و 400 هزار نفر در استان تهران واجد شرایط رأی دادن هستند، ادامه داد: با یاری خدا مردم انقلابی و شهید پرور ایران اسلامی بار دیگر با حضور حماسی و دشمن شکن خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جهانیان را مبهوت کرده و مشت محکمی بر دهان دشمنان و استکبار جهانی خواهند زد.

کد مطلب 1541434

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