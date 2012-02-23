لیست کاندیداهای حوزه انتخابیه کنگاور نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از چند بار تغییرات در لیست کاندیداهای حوزه انتخابیه شهرستان کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون، دینور و چمچمال، نهایتا استانداری کرمانشاه پس از درج اسامی صحیح و کامل نامزدهای این حوزه انتخابیه در خبرگزاری مهر کرمانشاه، دیشب اقدام به انتشار لیست جدید کرد.

استانداری کرمانشاه در لیست اولیه خود از حوزه انتخابیه شهرستان مذکور اسامی سه نفر از نامزدهای تائید شده را حذف کرده بود.

پس از انتشار اسامی دقیق نامزدهای این حوزه در خبرگزاری مهر، استانداری کرمانشاه سریعا اقدام به تغییر لیست و اضافه کردن این افراد به لیست مذکور کرد.

براساس این گزارش، لیست نهایی داوطلبان این حوزه به شرح زیر است:

"وحید احمدی"، "عبدالله حقی"، "هژیر رشیدی ایل ذوله"، "علی رضایی"، "سیدجواد زمانی"، "غلامعلی شورچه"، "رمضان دهنوی"، "ارسلان رضایی"، "عزیزالله رحمتی"، "سید مهدی موسوی بدربانی"

کاندیداهای مجلس نهم در حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه از ساعت 24 دیشب تبلیغات رسمی خود را آغاز کرده اند.

