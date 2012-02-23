حضور همیشگی مردم در صحنه وظیفه مسئولان را سنگین تر کرده است

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر بر خدمت بیشتر به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: تکلیف مسئولان کشور برای خدمت به مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه حاضر دو برابر شده است.



وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ انقلاب امام راحل که در همه نهضتهای عالم ارجهیت دارد این است که مشارکت مردم در صحنه های مختلف است.



استاندار البرز گفت: امام راحل طراحی انقلاب را طوری انجام دادند که تا ظهور امام عصر(عج) باقی بماند که این انقلاب نشات گرفته از نهضت انبیاء و اولیا الهی است.



فرهادی افزود: در طول 33 انقلاب اسلامی اگر مردم را از انقلاب حذف کنیم شکست انقلاب 100 درصد خواهد شد ولی امام خمینی(ره) مردم سالاری دینی با محوریت ولایت فقیه را پایه ریزی کرد که در مقابل هر طوفان شکننده مقاوم است.



وی اظهار داشت: در روز 22 بهمن امسال علی رغم توطئه های مختلف دشمن در قالب تحریم بانک مرکزی و تحریم نفتی و هر توطئه که آمریکا به فکرش رسید علیه انقلاب به کار بردند ولی این مردم ولایت مدار یک راهپیمایی بی نظیر در طول 33 سال انجام دادند.