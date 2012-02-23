اوج شور انتخاباتی در بزرگترین استان کشور/ حماسه تکرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات ابتدایی چهارم اسفند رسما تبلیغات انتخاباتی در استان کرمان آغاز شده است و ستادهای تبلیغاتی کاندیدها فعال شده اند، شهر سرا پا چهره تبلیغات انتخاباتی به خود گرفته است و مردم نیز کنجکاو هستند تا بیش از گذشته از افرادی که خود را کاندید نمایندگی آنها در مجلس کرده اند بدانند.

استان کرمان طبق آخرین آمار سرمشاری دو میلیون و 961 هزار و 307 نفر جمعیت دارد که از این تعداد یک میلیون و 822 هزار و 583 نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

طبق اعلام ستاد انتخابات کرمان این ستاد در قالب 58 هیئت مختلف و با حضور 30 هزار نفر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در بزرگترین استان کشور برگزار می کند.

طبق اعلام صورت گرفته در استان کرمان هزار و 939 صندوق کار جمع آوری آراء را انجام می دهند و در این میان انتخابات در شهرستان شهربابک به صورت کاملا رایانه ای برگزار خواهد شد.

همچنین در این استان 117 داوطلب برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کردند که در نهایت از این تعداد 86 نفر تائید صلاحیت نهایی شدند و نام آنها روز گذشته از سوی ستاد انتخابات استان کرمان اعلام شد همچنین در کنار 20 نفر داوطلب رد صلاحیت شده 11 نفر نیز تقاضای انصراف داده اند.

هم اکنون فعالیتهای تبلیغاتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی در 23 شهرستان استان کرمان که شامل 9 حوزه اصلی انتخابی و 14 حوزه فرعی است آغاز شده و 86 نفر برای نشستن بر 10 کرسی استان کرمان در مجلس شورای اسلامی تلاش خواهند کرد.

استان کرمان در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل رکورد حضور در پای صندوقهای رای در کشور را شکسته و از آن خود کرده است همواره در انتخابات مجلس نیز حضور فعال داشته است.

مردم کرمان در انتخابات مجلس در سال 86 نیز نشان دادند که همیشه در صحنه های مردمی حضور دارند در این سال مردم کرمان رکوردی مشارکتی معادل 65.38 درصد را ثبت کرده اند که این آمار نیز در کشور چشمگیر است.

طبق بررسی های صورت گرفته میزان مشارکت شهرستانهای مختلف استان کرمان در دوره قبل انتخابات مجلس به ترتیب به این شرح است؛ بافت، کهنوج، بم، زرند، جیرفت، شهربابک، رفسنجان، سیرجان و کرمان.



بافت، رابر و ارزوئیه: 81.5 درصد، کهنوج، قلعه گنج، فاریاب، منوجان و رودبار جنوب: 80 درصد، بم، ریگان، فهرج و نرماشیر: 79.82 درصد، زرند و کوهبنان: 72.88 درصد، جیرفت و عنبرآباد: 67 درصد، شهربابک: 61.37 درصد، رفسنجان و انار: 59.38 درصد، سیرجان و بردسیر: 54 درصد، کرمان و راور: 43.31درصد.



اما در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرایط برای تکرار حضور حداکثری مردم در انتخابات آماده است، آرامش کامل بر استان کرمان حکم فرماست و تبلیغات انتخاباتی وارد مرحله جدید شده است بر همین اساس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز گذشته لیست کامل 86 نماینده را به تفکیک حوزه های به این شرح اعلام کرد:

بافت و رابر و ارزوئیه



محمود شمسی گوشکی، حیدر حیدریان، بهجت اله بهرام نژاد، هدایت اله سلطانی نژاد، حسن جهانشاهی، رضا کوهستانی، علی روح الامینی، خداکرم امیرتیموری و علیرضا منظری توکلی



بم و ریگان و فهرج و نرماشیر



حسین عزیزآبادی، موسی غضنفرآبادی، محمد اسماعیلی زاده، محمد ابوذری، ابراهیم رحیم نژاد، محمد علی معین فر، محمد جواد شهمرادزاده فهرجی



جیرفت و عنبر آباد





بختیار مجاز، فرج الله عارفی، علی زادسر، یحیی کمالی پور

رفسنجان و انار

محمد حسین رجبیان، سید تقی طباطبایی، بهروز حیدری زاده، علی اسمعیلی حسین اباد، علی محمد جعفری بهرمان، محمد سلطانمرادی، حسین آذین، ناصر محمدی کمال آبادی، محمد رضاعلی مومنی جعفر آباد، محمد مهدی پورغلامعلی



زرند و کوهبنان





سید احمد هاشمی، منصور شیخی، محمد حسن حسن زاده سبلوئی، یدالله سپهری، زهرا نیک اندیش راوری، رسول نژادعبدالهی، حسن رحمانی ده نوی، حسین امیری خامکانی، مهدی قربانی ده نوی، حمید محمودزاده زرندی، مجید ابراهیمی سیریزی، سید محمد صالح موسوی زرندی

سیرجان و بردسیر

محمود رضائی لری، محمد مهدی زاده پاریزی، هادی طالبیان مقدم، رضاعلیپور لری، شهباز حسن پور بیگلری، منصور آبیار، محمدحسین مستقیمی، حسن نصرالله پور، محمد عزت آبادی پور، احمد عابدینی پاریزی

شهر بابک





محمد محمودی میمند، سید حسین فاطمیه دهوئی، محمد جواد حیدری موسی، حسین فتاحی، سید غلامرضا علوی مقدم، ید الله راحمی، عبدالحمید آقا رحیمی شهر بابکی

کرمان و راور

مینو بهرامپور، سمیه پرورش، غلامحسین رحمانی، هدایت اله صادقی، سمانه گنجعلیخانی، محمدرضا میرحسینی وکیلی، بابک زندوکیلی، محمد رضا خالقی، حسن مهدی دماوندی، مسعود اکبری جور، محمد مهدی زاهدی، مرتضی اسماعیلیان، غلامرضا کرمی، مریم سرمست، عاطفه درویشیان، سیدعلی مدنی کرمانی، محمود وهابی گوکی، فرحناز فرح بخش، محمد رضا عرب زاده گورچوئی، احمد شاه حیدری پور، علی اصغر توکلی آسفیچی، محمدرضا پورابراهیمی داورانی ، حسین جلالی

کهنوج و منوجان و رودبارجنوب و قلعه گنج و فاریاب

شهریار صالحی، محمود ذاکری، حسین محمد علی زابلی، موسی اکبری مهنی، محمد رضا امیری کهنوج



مردم کرمان آماده هستند که بار دیگر با حضور حداکثری خود در پاس صندوق ها رای اوج حضور خود را بار دیگر نشان دهند و این بار رکوردی جدید را در کشور به ثبت برسانند.

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