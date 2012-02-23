نگاهی به فعالیتهای مجاز و غیر قانونی در زمان تبلیغات

به گزارش خبرنگار مهر، رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات انتخاباتی از سوی داوطلبان و هواداران ایشان، یکی از اصلی ترین شاخصه های اخلاق انتخاباتی و گامی در راستای برگزاری انتخاباتی عادلانه تر و فراهم کردن فرصتی برابر برای داوطلبان و ایجاد فضای مناسب برای انتخابی آگاهانه و برخاسته از شناخت مناسب از سوی مردم است.

به همین منظور ستاد انتخابات کشور قوانینی را برای فعالیتهای مجاز قانونی نامزدها در زمان تبلیغات انتخابات و همچنین ممنوعیتهای قانونی وضع کرده است که بایستی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و هواداران آنها مدنظر قرار بدهند.

امام خمینی(ره): "باید اخلاق همه در انتخابات اخلاق اسلامی باشد".

فعالیتهای مجاز قانونی نامزدها در زمان تبلیغات انتخابات

1- آغاز فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها روز پنجشنبه مورخ چهارم اسفندماه است.

2- پایان زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدها ساعت هشت صبح پنجشنبه مورخ 11 اسفندماه است.

3- ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها "اعم از اینکه مرکز بخش، شهر یا روستاست"، شهرها و شهرستانها، به تفکیک برادران و خواهران دایر می شود.

نکته یک: در شهرهای بزرگ، می توان در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی دایر کرد."موضوع مشمول نواحی شهرداری نمی شود".

نکته دو: در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را"مثل مراکز شهرستانها که هم مرکز بخش و هم مرکز شهرستان هستند" داشته باشد، در حکم یک عنوان است.

نکته سوم: ستاد انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی قانونی نامزدها، در آن ساماندهی و انجام می شود.

ارائه آثار تبلیغاتی در مکانهایی که شهرداری و دهیاری تعیین کرده است

4- الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی در مکانهایی که توسط شهرداریها یا دهیاریها تعیین شده است.

5- چاپ و استفاده از عکس صرفاً محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور، کارت و تراکت بوده و قطع آن حداکثر 10× 15 سانتیمتر است.

زندگی نامه و جزوه هر نوع مطلب مجاز تبلیغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 15× 20 سانتیمتر تجاوز کند.

6- اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها و یا استفاده از نظر ایشان در تبلیغات داوطلب به شرطی که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیئت اجرایی شده باشد.

7- سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان.

اعلام شایستگیهای داوطلبان در چارچوب قانون

8- اعلام و مطرح کردن شایستگیهای داوطلبان توسط هواداران در چارچوب قانون.

9- درج نظر اقشار، مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه مبنی بر حمایت ایشان از کاندیدای معین؛ در صورتی که قبلاً به صورت کتبی به نامزد مربوطه اعلام شده است.

10- نصب تابلو در محل ستاد انتخاباتی نامزد به منظور مشخص کردن آن.

نصب بنر و پارچه در محل ستادهای تبلیغات نامزدها به تفکیک برادران و خواهران اشکال ندارد.

11- انجام تبلیغات به صورت مشترک توسط نامزدهای انتخاباتی.

12- نصب و استفاده از بلندگو، ویدئو پرژکتور و تلویزیونهای تبلیغاتی و ...صرفاً در داخل ستاد تبلیغاتی نامزد و محل سخنرانی وی.

13- ارسال پیامک"sms" با رعایت سایر ضوابط مربوط

ممنوعیتهای قانونی در زمان تبلیغات

1- الصاق و نصب هر گونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر، پلاکارد و پارچه های تبلیغاتی" (به جز در محلهایی که توسط شهرداریها و دهیاریها در نظر گرفته شده است").

مقصود از پلاکارد، هر گونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق آن است.

2- انجام هر گونه دیوار نویسی.

3- راه انداختن کاروانهای تبلیغاتی یا راهپیماییهای خیابانی.

4- پاره و معدوم یا مخدوش کردن آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در زمان قانونی تبلیغات در محلهای مجاز الصاق شده است.

5- استفاده از بلندگو ثابت و سیار، ویدئو پرژکتور و تلویزیونهای تبلیغاتی در خارج از محیط سخنرانی، ستاد و امثال آن.

6- انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها، از طریق صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.

فعالیت کارمندان برای تبلیغات در ساعات اداری ممنوع است

7- فعالیت کارمندان در ساعات اداری.

8- استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسسات استفاده کنند از بودجه عمومی"به هر مقدار" و مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است "همانند بنیاد مستضعفان" و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور برای نامزدهای نمایندگی مجلس.

9- تبلیغ له یا علیه هر یک از داوطلبان انتخاباتی توسط اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت.

10- تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری.

مطبوعاتی ها بدانند

11- درج آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی و یا درج خلاف واقع مطلبی که دال بر انصراف حمایت گروه یا اشخاصی از نامزدی معین باشد توسط مطبوعات، نشریات و یا غیر آنها.

نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. در غیر مطبوعات و نشریات نیز نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند.

12- تبلیغ علیه داوطلبان دیگر توسط داوطلبان نمایندگی یا طرفداران آنان.

13- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

15- اخلال در امر انتخابات.

امید است که داوطلبان، هواداران و عموم مردم در ایجاد انتخاباتی پر شور و نشاط با سر لوحه قرار دادن فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری و عمل به قانون، همچون دوره های گذشته برگ زرینی بر افتخارات میهن عزیزمان بیفزایند.