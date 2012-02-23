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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل رسانه ها به شرح زیر است.

خاورمیانه:

- معاون وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر به رژیم صهیونیستی درباره هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد.

- رژیم اسرائیل درصدد تخریب برنامه انرژی خورشیدی فلسطینیان است.

- 22 نفر در رشته حملات با خودروهای بمبگذاری شده و سلاحهای سنگین در بغداد کشته شدند.

اروپا:

- اعتراضات به بحران مالی و اقتصادی در اسپانیا به خشونت کشیده شد.

- قرار است امروز در لندن وزیر امور خارجه‌ آمریکا، با همتای پاکستانی خود دیدار کند.

آمریکا:

- به روی معترضان در دانشگاه ایالتی "دیویس" اسپری فلفل پاشیده شد.

- 49 نفر در تصادف قطاری در آرژانتین کشته شدند.

- "مؤسسه علوم و امنیت بین المللی" (ISIS) در آمریکا اعلام کرد: مرکز تحقیقات فیزیکی در ایران که در سال 1989 تاسیس شد نقش مهمی در فعالیتهای هسته ای ایران داشته است.

کد مطلب 1541446

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