عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه:

- معاون وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر به رژیم صهیونیستی درباره هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد.

- رژیم اسرائیل درصدد تخریب برنامه انرژی خورشیدی فلسطینیان است.



- 22 نفر در رشته حملات با خودروهای بمبگذاری شده و سلاحهای سنگین در بغداد کشته شدند.

اروپا:

- اعتراضات به بحران مالی و اقتصادی در اسپانیا به خشونت کشیده شد.

- قرار است امروز در لندن وزیر امور خارجه‌ آمریکا، با همتای پاکستانی خود دیدار کند.

آمریکا:

- به روی معترضان در دانشگاه ایالتی "دیویس" اسپری فلفل پاشیده شد.

- 49 نفر در تصادف قطاری در آرژانتین کشته شدند.

- "مؤسسه علوم و امنیت بین المللی" (ISIS) در آمریکا اعلام کرد: مرکز تحقیقات فیزیکی در ایران که در سال 1989 تاسیس شد نقش مهمی در فعالیتهای هسته ای ایران داشته است.