مجلس قوی ضامن ترویج مردم سالاری در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق زیباکلام شامگاه پنج شنبه در نشست اصلاحات و اصلاح طلبان در مجلس نهم که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار داشت: وجود مجلس قوی و در راس امور بهترین راهکار برای ترویج مردم سالاری و نهادینه کردن دمکراسی در جامعه است.

وی ادامه داد: به دلیل حضور وکلای مردم در مجلس این نهاد به مهمترین مرجع برای تصمیم گیری و نظارت بر سایر نهادها و قوا باید در راس امور باشد و در کشورها و جوامعی که مجلسی قوی و توانمند دارند، زمینه برای توسعه و پیشرفت آن کشور یا جامعه در تمامی بخش ها فراهم است.

این فعال اصلاح طلب در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت برگزاری انتخابات را یک امر غیرقابل انکار عنوان کرد و افزود: برگزاری انتخابات بهترین شیوه برای دخالت دادن مردم در تصمیم گیری هاست و باید تلاش کرد تا مردم را با اهمیت و جایگاه انتخابات آگاه و زمینه برای مشارکت آنها را در انتخابات فراهم کرد.

وی در بخش دیگری از این نشست به سوالات مختلف دانشجویان به صورت شفاهی و کتبی پاسخ گفت و در پاسخ به اولین سوال در مورد فعالیت خود به عنوان نماینده دولت موقت در استان کردستان عنوان کرد: در آن زمان وضعیت منطقه غرب کشور ویژه بود و ما برای رفت و آمد در بین شهرها در روز باید با یک ستون نیروی نظامی محافظت می شدیم.

زیبا کلام در خصوص دستاوردهای خود در زمان فعالیت در کردستان افزود: من برای کردستان هیچ دستاوردی نداشتم البته آن زمان نیز نمی توانستیم کاری بکنیم زیرا تمام تلاش ما این بود که امنیت حاکم شود که البته امروز شرایط خیلی فرق کرده است.

وی در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری در خصوص سکوت خاتمی در مورد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات رغبت چندانی نداشتند زیرا دو تشکل اصلی آنها منحل اعلام شده و عملا رسانه و تریبونی هم در اختیار ندارند و به همین دلیل فعالیت آنها در انتخابات مجلس چشمگیر نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد لزوم شرکت در انتخابات بیان کرد: من همواره از کسانی بوده ام که بر شرکت در انتخابات تاکید داشته ام زیرا معتقدم ما می توانیم با رای دادن و مشارکت در انتخابات مختلف در راستای اعتلای اهداف و آرمان های نظام که به خاطر آنها انقلاب کردیم موثر باشیم.

زیباکلام گفت: اگر در بین 290 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی حتی تنها یک نماینده واقعی حضور داشته باشد بهتر از آن است که مجلسی یک دست و خنثی داشته باشیم به همین دلیل شرکت در انتخابات به ویژه مجلس شورای اسلامی یک نیاز لازم و ضروری است.

وی در ادامه در انتقاد به عملکرد مجلس هشتم در پاسخ به سوال دانشجویی دیگر بیان کرد: متاسفانه از زمان حضور دولت نهم به بعد جایگاه مجلس تنزل پیدا کرده و این سیر نزولی نیز همچنان ادامه دارد و نحوه برخورد نمایندگان مجلس با تخلفات دولت به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست.

این استاد دانشگاه به عدم برخورد جدی مجلس با تخلفات دولت اشاره کرد و افزود: بر اساس گفته های خود نمایندگان فعلی به ویژه آقایان مطهری و توکلی دولت در بخش زیادی از قوانین تخلف کرده که نمونه بارز آن در عدم پرداخت بودجه مترو و همچنین بالارفتن یک شبه قیمت ارز بود که مجلس عملا نشست و فقط تماشا کرد.

وی اظهار داشت: حتی در موضوع اختلاس مالی اخیر نیز مجلس کاری نکرد و یا اینکه نخواست کاری انجام دهد که باز هم این مورد یکی از سوالات اساسی و جدی در مقابل عملکرد نمایندگان مردم است که انتظار می رود به آن پاسخی روشنی داده شود.

زیبا کلام در پاسخ به سوالی در مورد حضور اصلاح طلبان در ضیافت دولت سعودی یادآور شد: من در سال 83 به همراه شماری دیگر از اساتید دانشگاه ها و فعالان سیاسی در این ضیافت حضور داشتم و معتقدم که این حضور کار خلافی نبوده است.

وی در پایان به میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: شرکت در انتخابات همواره تابع شرایط خاصی بوده است و در انتخابات مجلس میانگین حضور حدود 50 درصد و بیشتر بوده و تنها در انتخابات مجلس پنجم و ششم این میزان افزایش یافت و من پیش بینی می کنم که در تهران و مراکز استانها مشارکت حداقلی باشد ولی در شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده مشارکت حداکثری است و به همین دلیل باز هم مردم حدود 50 درصد و بیشتر در انتخابات مشارکت می کنند.