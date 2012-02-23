به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی شامگاه چهارشنبه در جمع اهالی محله کوچه حسن تبریز گفت: نتیجه اجرای موفقیت‌آمیز هدفمندی یارانه‌ها به نفع تفکری خواهد بود که احمدی‌نژاد متعلق به آن است و به همین خاطر انواع مشکلات و محدودیتها برای دولت فراهم می‌شود.



وی اظهار داشت: تلاش زیادی می‌شود تا از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت جلوگیری شود.

بیگی با اشاره به طرح مسکن مهر خاطرنشان کرد: در گذشته امیدی به خانه‌دار شدن جوانان وجود نداشت در حالی که امروز هر فردی می‌تواند با کمترین توانایی مالی صاحب خانه شود.



وی با بیان اینکه گام دوم هدفمندی یارانه‌ها نزدیک شدن به قیمتهای واقعی و افزایش یارانه دهکهای پایین جامعه است گفت: دولت با این رویه که منابع را در اختیار یک سازمان قرار دهیم مخالف است و اعتقاد دارد که یارانه باید مستقیما به خود مردم پرداخت شود.

بیگی تصریح کرد: دولت به مدیریت اقتصادی مردم اعتماد دارد و مردم نیز در یک سال گذشته ثابت کردند که این توانایی را دارند.



وی با اشاره به برخورداری همه شهرها و بیش از 80 درصد روستاهای استان از نعمت گاز افزود: در گذشته به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف، در تامین گاز دچار مشکل می‌شدیم اما امروز با وجود افزایش مشترکین هیچ مشکلی نداریم و این به خاطر حاکم شدن مدیریت مصرف از سوی مردم به واسطه هدفمندی یارانه‌ها است.



استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به توطئه‌های 33 ساله دشمنان علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: هیچ ملتی نمی‌تواند در مقابل این هجمه‌ها دوام بیاورد مگر اینکه عنایت خدا همراه او باشد و ملت ما بارها دست عنایت خداوند را در مقاطع مختلف تاریخ دیده است.



وی افزود: امروز با تمام تهدیدات و محدودیتها، جمهوری اسلامی نه تنها منزوی نیست بلکه اثرگذاری خود را در منطقه نشان داده و در عین حال از قافله علم و پیشرفت نیز عقب نمانده است.



علیرضابیگی با بیان اینکه پیشرفتهای جمهوری اسلامی دنیا را به تعجب واداشته گفت: به برکت انقلاب اسلامی به باوری دست یافته‌ایم که توانسته‌ایم کارهای ناممکن را ممکن کنیم.



وی همچنین مشارکت مردم در انتخابات را عاملی برای حضور قدرتمند جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی دانست گفت: قطعا مشارکت مردم در انتخابات که به طور دقیق قابل شمارش است نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد.



علیرضابیگی تاکید کرد: اینکه چه کسی در این انتخابات رأی می‌آورد به عهده مردم است اما مهمتر از آن مشارکت گسترده در انتخابات است که پاسخ دندان‌شکنی به توطئه‌های دشمنان خواهد بود.