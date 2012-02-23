عشق به کار و تواضع بی حد اعوانی زبانزد خاص و عام است

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم قدردانی از خدمات دکترغلامرضا اعوانی که به مناسبت سالروز تولد ایشان جشنی گرفته شده بود چهارشنبه شب سوم اسفندماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب با حضور دوستان و همکاران وی و جمعی از اهالی فلسفه وفرهنگ وفرهیختگان کشور برگزار شد. اعوانی متولد 5 اسفند 1321است و حدود سی سال رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بودند و مدیرعامل فعلی هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه ایران است.

در ابتدای این نشست دکتر محسن جهانگیری از دوستان قدیمی دکتر اعوانی و استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران درباره ویژگی‎های اخلاقی و مدیریتی دکتر اعوانی گفت: من از حدود 50 سال پیش دکتر را می‎شناسم. افتخار می‎کنم که در دوره دانشجویی همدرس با ایشان بودم در کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با هم بودیم.

وی افزود: ایشان فردی بسیار با دیانت و بی غرض و بی نظر هستند و به کارشان عشق و علاقه فراوانی می‎ورزند. به نظر من هم بهنترین معلم آن است که به کار خود عشق بورزد و عاشق شاگردان و معلمی باشد که درباره ایشان این مسئله صدق می‎کند.

استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران یادآورشد: اگر بخواهیم درباره فضایل دکتر صحبت کنیم هرچه بگویم از مسلمات است و همه بدان واقف هستند از جمله اینکه ایشان فلسفه بلد هستند جامع] الحکمتین هم شرقی و هم غربی و هم اسلامی وحوزوی و هم فلسفه مدرن هستند. زبانشناس و زبان فهم هستند تعداد زیادی از زبانهای مطرح جهان را بلد هستند.

وی تصریح کرد: ولی آنچه که بنظرم می‎رسد که بگویم این است که ایشان بی غرض و بی نظر و یک مسلمان واقعی به معنای کلمه هستند . ظاهر و باطنشان یکی است و دورویی و نفاق در ایشان جایی ندارد. ایشان علاوه بر همه این خصایل و فلسفه ورزی و اطلاعات حکمی و فلسفی‏اشان آدم خوبی هم هستند. یعنی حرفش با عملش یکی است بطوریکه زندگی او متجسد افکارش است.

این دوست قدیمی دکتر اعوانی درپایان سخنانش گفت: من عضو مؤسسه حکمت و فلسفه نیستم و نبودم ولی گهگاهی برای دیدن ایشان به آنجا می‏رفتم و از نزدیک می‎دیدم که ایشان و خواهر محترمه‎اشان یا چه تواضع و فروتنی با ارباب رجوع برخورد می‎کنند و به اهالی فرهنگ خدمت می‎کنند طوری که اصلا مشخص نبود ایشان رئیس هستند.

دراین مراسم دکتر احمد جلالی نماینده ایران در یونسکو و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم گفت: ایشان از کسانی هستند که هم سنت علمی و هم نهاد علمی مدرن را در هم آمیختند و احیا کردند. حاصل کارشان تفکرو نواندیشی به تمام معنا است. زندگی فلسفی ایشان همیشه زادن ثانی را به یادمی‎آورد یعنی هرآن متولد می‎شوند.همانگونه که به کار خود عشق می‎ورزند متفلسف واقعی هستند و همانطور که اهل تفکر و متفلسف هستند بهره‏ای از ذوقیات عرفانی و معرفت الهی دارند.

وی افزود: ایشان فلسفه سنتی و مدرن غرب را هردو پاسداشت و در زمانی که ایزتسو و ویلیام چتیک در ایران بودند از آنها استفاده فراوان بردند و عشق و ایمان به اسلام و ایران را از آن موقع درایشان نمایان بود.

جلالی تصریح کرد: ایشان به مقدار زیادی در نهادینه کردن جریان زنده نگاه داشتن فلسفه و فلسفه‏ورزی بویژه در تأسیس و مدیریت مؤسسه حکمت و فلسفه جایگاه والایی دارند و باعث توسعه و شکوفایی فرهنگ و حکمت ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور هستند. هرگاه می‎خواستیم در یونسکو یا دیگر مراکز فرهنگی خارج و یا داخل کشور مراسمی برگزار کنیم حتما از دکتر دعوت بعمل می‏آوردیم و نام ایشان وزنه‏ای برای همایشها و سمینارها بود و است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: ایشان مجموعه میراثی از فلسفه و عرفان و اندیشه‎ورزی با خود بهمراه دارند و با وجود تمام موانع و مشکلات بدون هیچگونه نه گفتن در تمام برنامه‎ها و همایشهای مربوط به معرفی فرهنگ ایران شرکت می‌کنند. مدیریت ایشان آنقدر عالی است که ایشان حتی به تنهایی کارهای برگزاری یک همایش را ردیف می‎کنند. ایشان نامی شناخته شده نه تنها داخل کشور بلکه در نزد اهالی فرهنگ سایر کشورها هستند و ارتباطات بسیار خوبی را در زمان ریاستشان درمؤسسه حکمت و فلسفه با سایر مراکز فلسفی و فرهنگی دنیا برقرار کردند.