تبلیغات رسمی کاندیداهای مجلس دراستان کرمانشاه کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رسمی زمان تبلیغات از سوی وزارت کشور، داوطلبان رسما رقابتهای انتخاباتی خود را آغاز کردند.

در این دوره از انتخابات در حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه 68 نامزد حضور دارند.

براساس قانون انتخابات، داوطلبان می توانند تا 24 ساعت قبل از آغاز رای گیری، به تبلیغات خود درچارچوب چوپ قانون ادامه دهند.

در انتخابات مجلس نهم، در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه 24 داوطلب، در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون، دینور و چمچمال 10 نفر، در حوزه انتخابیه شهرستان قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب 10 داوطلب، در حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو 11 نفر، در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات شش نفر و در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی هفت نفر حضور دارند.

یک هزار و 500 شعبه اخذ رای در استان کرمانشاه، کار این دوره از انتخابات مجلس را بر عهده خواهند داشت.

از سویی دیگر مسئولان انتخاباتی برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات در استان کرمانشاه، دستور العملهایی صادر کرده اند که رعایت این موارد برای هر کاندیدایی لازم الاجراست.