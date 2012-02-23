ماجراجویی علیه ایران سناریو فاجعه باری برای جهان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، "گنادی گاتیلوف" که در یک کنفرانس خبری در مسکو صحبت می کرد، اظهار داشت : هرگونه سناریوی نظامی احتمالی علیه ایران، برای منطقه و برای تمام نظام بین‌الملل فاجعه ‌بار خواهد بود بنابر این من امیدوارم که اسرائیلی‌ها متوجه پیامدهای چنین اقدامی برای خودشان هم باشند.

با این حال روز چهارشنبه سخنگوی وزارت امورخارجه‌ روسیه مدعی شد که ممکن است آمریکا هم از پایگاه ماناس در قرقیزستان برای حمله به ایران استفاده کند.

اظهارات مقام های روسیه در حالی است که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی.ان.ان اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران را در شرایط فعلی نابخردانه خوانده بود.

اما در عین حال در همین رابطه سناتور "جان مک کین" از وجود اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در خصوص چگونگی برخورد با ایران خبر داد و گفت : به روشنی مشخص است که بین اسرائیل و آمریکا درباره مسئله ایران تنش هایی وجود دارد که نباید چنین اختلافاتی به وجود آید.