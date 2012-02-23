انتقال سرمایه های اعراب به مالزی/ سرمایه گذاری6/17 میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "محمد الربیع"، دبیر شورای اتحاد اقتصادی اعراب، با بیان این مطلب افزود: به دلیل مشکلات اقتصادی اتحادیه اروپا وایالات متحده و آثارمنفی آن بر درآمدهای کشورهای عربی، اعضای اتحادیه عرب به فکر انتقال سرمایه های خود به اقتصادهای مطمئن تری هم چون مالزی هستند.

دبیرشورای اتحاد اقتصادی اعراب که از زیرشاخه های اتحادیه عرب محسوب می شود، هم اکنون برای شرکت در نشست مشترک اقتصادی مالزی و جهان عرب در کوالالامپور به سر می برد.

روابط تجاری مالزی و کشورهای عربی در طول سال های اخیر رشد روزافزونی داشته به طوری که سرمایه گذاری این کشورها در اقتصاد مالزی در طی ده سال چهار برابر شده است و به 6/17 میلیارد دلار رسیده است.

ورود گردشگران عرب نیز در طی سال های گذشته درآمد قابل توجهی را برای این کشور جنوب شرق آسیا به همراه آورده است.

