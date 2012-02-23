به گزارش خبرنگار مهر، ورزش ایران از رویدادهایی بین‎المللی که طی هفت روز گذشته برگزار شد به دو قهرمانی و نایب قهرمانی توسط کشتی‎گیران و دوومیدانی کاران دست یافت. این اتفاقات خوب در حالی رقم خورد که ورزش کشورمان در بعد داخلی شاهد تغییرات عمده‎ای بود و البته پرونده‏هایی که بدون صادر شدن رای عادلانه مختومه اعلام شد.

تکرار قهرمانی شرکت ملی حفاری ایران قهرمان در لیگ وزنه برداری

مسابقات وزنه برداری لیگ برتر ایران جمعه گذشته با قهرمانی دوباره تیم شرکت ملی حفاری به پایان رسید. این تیم در حالیکه از عنوان قهرمانی‎اش در این رقابت‏ها دفاع کرد که هنوز رقابت‏های اوزان 105 و 105+ کیلوگرم فینال این مسابقات به اتمام نرسیده بود. تیم‎های مناطق نفت خیز جنوب و نیروی زمینی ارتش نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم این رقابت‎ها را به دست آوردند.

فرار دوپینگی‌های لیگ برتری فوتبال از محرومیت

نشست کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات دوپینگ برای رسیدگی به پرونده بازیکنان متخلف لیگ برتر یعنی امیرآبادی، پولادی و حسینی یکشنبه گذشته برگزار شد اما بدون اعلام رای محرومیت و تنها با ارائه اخطار کتبی برای محکومان به پایان رسید. بر اساس اعلام این کمیسیون با توجه به اینکه بازیکنان لیگ برتری به واسطه استفاده از مکمل آلوده و بدون قصد دوپینگ مرتکب چنین تخلفی شدند به اخطار کتبی و بدون دوره محرومیت محکوم شدند. این در حالی است که اعلام شده بررسی ها در مورد بازیکن لیگ دسته اول که پرونده وی همزمان در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت ادامه خواهد داشت.

قهرمانی کشتی ایران با 5 مدال طلا

تیم ملی کشتی آزاد ایران که به منظور حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا به کره‏جنوبی سفر کرده بود یکشنبه گذشته با کسب پنج مدال طلا و عنوان قهرمانی به کار خود در این رقابت‏ها پایان داد. مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم، صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم، احسان لشگری در وزن 84 کیلوگرم، پرویز هادی در وزن 120 کیلوگرم و حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم ایران را در این رقابت‌ها صاحب مدال کردند. در وزن 60 کیلوگرم نیز مسعود اسماعیل‏پور صاحب مدال نقره شد.

دوومیدانی ایران نایب قهرمان آسیا شد

یکشنبه گذشته یک عنوان آسیایی دیگر برای ورزش ایران و با نایب قهرمانی دوومیدانی کاران رقم خورد. در چارچوب پنجمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا تیم ملی ایران با مجموع هفت مدال (3 طلا، یک نقره، 3 برنز) پس از چین در رده دوم آسیا ایستاد. مریم طوسی و رضا بوعذار در 400 متر و رضا قاسمی در 60 متر ملی‏پوشان طلایی ایران در این رقابت‏ها بودند. تنها مدال نقره ایران را لیلا رجبی در ماده پرتاب وزنه به دست آورد. حسن حیدرپور در 60 متر، امین قلیچی در 400 متر و سپیده توکلی در پنجگانه نیز صاحب مدال برنز شدند.

قلعه نویی احضار شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امیر قلعه نویی، سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز را به دلیل به دلیل شکایت گروهی از خبرنگاران در مورخ 27/9/90 به شرکت در نشست این کمیته احضار کرد. جلسه رسیدگی به پرونده قلعه نویی ششم اسفندماه برگزار می‎شود.

یک برکناری و دو انتصاب در فدراسیون جودو

درپی حواشی به وجود آمده در رشته المپیکی جودو و نتایج ضعیف این تیم در رقابت‌های بین‎المللی به خصوص رقابت‌های کسب سهمیه المپیک، وزارت ورزش و جوانان تصمیم به تغییر در راس این فدراسیون گرفت. در این رستا دوشنبه گذشته طی حکمی از وزیر وزارت ورزش و جوانان محمدعلی رستگار به عنوان سرپرست و به جای علیرضا امینی مسئولیت فدراسیون جودو را برعهده گرفت.

سرپرست جدید فدراسیون جودو نیز در اولین اقدام خود پرافتخارترین جودوکار ایران یعنی آرش میراسماعیلی را به عنوان سرپرست نایب رئیسی این فدراسیون تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی معرفی کرد. رستگار همچنین مسئولیت مدیریت تیم‎های ملی جودو را نیز به میراسماعیلی واگذار کرد.

صفایی از تیروکمان رفت، شجاعی آمد

دومین تغییراتی که طی هفته جاری در فدراسیون‎ها ایجاد شد مربوط به فدراسیون تیر و کمان و مدیریت این فدراسیون بود. بر این اساس سه شنبه گذشته وزیر وزارت ورزش و امور جوانان پس از بر کنار کردن کریم صفایی از ریاست فدراسیون تیروکمان طی حکمی محمدعلی شجاعی را به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی کرد. شجاعی بعد از رستگار و میراسماعیلی سومین فردی بود که در هفته گذشته حکم انتصاب گرفت.

گالاتاسرای به دنبال کاپیتان ایران

باشگاه گالاتاسرای ترکیه قصد دارد جواد نکونام هافبک ایرانی باشگاه اوساسونای اسپانیا و کاپیتان تیم ملی کشورمان را به خدمت بگیرد. این خبر را سه شنبه گذشته سایت اسپانیایی "فیچایس" منتشر کرد. گالاتاسرای ترکیه با هدایت "فاتح تریم" در صدر جدول رده‎بندی لیگ این کشور قرار دارد. این تیم در حالی خواهان جذب نکونام شده است که این بازیکن تا سال 2013 با تیم اوساسونا قرارداد دارد.

یک ایرانی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی آسیا شد

نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی آسیا سه شنبه گذشته در جزیره کیش با برگزاری انتخابات این فدراسیون پیگیری شد که طی آن محمد رازی، نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران به عنوان رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی آسیا انتخاب شد تا برای نخستین‎بار یک ایرانی عهده‌دار این مسئولیت شود. در جریان این انتخابات دکتر طلیعه آل نبی به عنوان نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی آسیا ابقا شد. ضمن اینکه دکتر لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران به عنوان رئیس کمیسیون ضد دوپینگ و دکتر روشنک مرادی به عنوان رئیس کمیسیون علمی - آموزشی این فدراسیون انتخاب شدند.

تیم ملی فوتسال ایران به تورنمنت چهارجانبه چین دعوت شد

فدراسیون فوتبال چین چهارشنبه گذشته از تیم ملی فوتسال ایران برای شرکت در تورنمنت چهارجانبه فوتسال این کشور دعوت کرد. این تورنمنت با حضور دو تیم اروپایی برگزار می‏شود و تیم کشورمان به منظور شرکت در آن 19 یا 20 اردیبهشت‎ماه تهران را ترک می‎کند. تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا آماده می‎شود که 12 تا 19 خردادماه سال آینده به میزبانی امارات برگزار می‎شود.

برگزاری همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان

نخستین همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته در سالن همایش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار شد."کارل جانسونگ مدیر اجرایی "موسسه فروغ ورزش" آمریکا از مهمانان ویژه این همایش دو روزه بود.

پایان یک اعتصاب و مهلت تعیین شده بازیکنان برای مدیر!

بازیکنان تیم فوتبال داماش که به دلیل مشکلات مالی سه روز تمرینات این تیم را تعطیل کرده بودند چهارشنبه و پس از برگزاری نشست با امیر عابدینی، مدیر عامل باشگاه داماش به اعتصاب خود پایان داده و تصمیم به بازگشت به تمرینات گرفتند. در این نشست که با حضور نمایندگان بازیکنان داماش برگزار شد عابدینی قول داد برای حل مشکلات مالی آنها اقدامات ویژه‌ای انجام دهد از طرفی بازیکنان هم به مدیر خود فرصت دو هفته‌ای برای رسیدگی به مشکلات و حل آنها دادند.