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۱۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۴۵

باتوجه به وظايف محوله از سوي مردم با شركت گسترده در انتخابات بررسي شد:

ماموريت هاي مهم مجلس ملي عراق در اولين گام

بلافاصله پس از اعلام نتايج نهائي و قطعي شمارش آراي انتخابات سراسري عراق كه 30 ژانويه (11 بهمن ) با شركت حدود 70 درصد مردم برگزار شد مجلس ملي عراق با 275 نماينده رسما تشكيل و آغاز بكار مي كند كه بايد چند وظيفه مهم را انجام دهد كه مهمترين آن تدوين قانون اساسي دايمي كشور است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه عكاظ ، پس از شمارش آرا مجلس ملي با 275 عضو تشكيل خواهد شد كه كرسي ها بر اساس تعداد آرايي كه گروه هاي رقيب بدست آورده اند تقسيم خواهد شد كه وظايف آن به اين شرح است :

* مجلس ملي، شوراي رياست را شامل رئيس و دو معاون انتخاب مي كند شوراي رياست بايد به تاييد دو سوم نمايندگان مجلس ملي يعني 184 تن برسد.

* شوراي رياستي سپس نخست وزير و رئيس جمهور را بر مي گزيند كه اين شورا بايد نخست وزير را طي دو هفته منصوب كند و اين كار را از طريق اجماع انجام دهد.

* مجلس ملي پس از آن به نخست وزير ورئيس جمهور راي اعتماد مي دهد كه اين مساله مستلزم موافقت 138 نماينده است درآن صورت دولت ماموريت خود را آغاز خواهد كرد.

* مجلس ملي پيش نويس قانون اساسي عراق را تا 15 آگوست سال جاري ميلادي تهيه خواهد كرد.

* مجلس ملي پيش نويس قانون اساسي را تا حداكثر 15 اكتبر سال جاري به همه پرسي خواهد گذاشت تا مردم آن را تاييد كنند.

در صورت موافقت اكثريت مردم عراق با قانون اساسي دايمي انتخابات سراسري جديدي تا حداكثر 15 دسامبر (آذر 84) برگزار خواهد شد و دولت جديد تا پايان سال تشكيل خواهد شد اما در صورت عدم تاييد قانون اساسي در همه پرسي مجلس ملي منحل مي شود و انتخابات جديدي براي تشكيل مجلس جديد تا حداكثر 15 دسامبر سال جاري ميلادي  برگزار خواهد شد.

کد مطلب 154146

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