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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۶

قناعت:

درصد مشارکت در انتخابات موضوع حیاتی است

درصد مشارکت در انتخابات موضوع حیاتی است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: مردم و کاندیداها می دانند که درصد مشارکت برای نظام موضوع حیاتی و اساسی است و از هر اقدامی که حضور مردم را در انتخابات افزایش می دهد، استقبال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: درصد مشارکت مردم در انتخابات با توجه به زمان و وضعیت خاص ایران در عرصه های داخلی و خارجی حیاتی است و انتظار است که کاندیداها و هواداران از آنچه باعث کاهش مشارکت می شود، خودداری کنند و بدون توجه به مسائل قومیتی به قانون تن دهند.

استاندار استان گلستان به کاندیداها تاکید کرد که به نقاط ضعف و قوت تبلیغات توجه داشته باشند.

قناعت گفت: این در حالی است که مردم و کاندیداها در طول 33 سال انقلاب در کنار ضعفها، پیروزیهایی را تجربه کردند و بر نقاط ضعف و قوت تبلیغات واقف هستند.

وی با اشاره به اینکه تخلف مسئله عادی و پیش پا افتاده در تبلیغات انتخابات است و معنا ندارد، ادامه داد: هر چه انقلاب اسلامی ایران به جلو حرکت می کند شاهد به روز شدن مردم، هواداران، کاندیداها و کاهش این ضعفها و تخلفات هستیم.

قناعت گفت: مشارکت حداکثری، قانونمداری و اخلاق مداری سه شعار اصلی و اساسی ستاد انتخابات استان است و انتظار است که همه اقشار مردم و کاندیداها به تحقق این امور در انتخابات کمک کنند چرا که به امنیت ملی بر می گردد و کشور را از هر گونه تعرض، مصون می دارد.

تبلیغات کاندیداهای مجلس نهم از روز پنجشنبه چهارم اسفند ماه جاری آغاز شد.

تعداد نامزدهای انتخاباتی استان گلستان 70 نفر است. 
کد مطلب 1541461

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