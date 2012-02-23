درصد مشارکت در انتخابات موضوع حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: درصد مشارکت مردم در انتخابات با توجه به زمان و وضعیت خاص ایران در عرصه های داخلی و خارجی حیاتی است و انتظار است که کاندیداها و هواداران از آنچه باعث کاهش مشارکت می شود، خودداری کنند و بدون توجه به مسائل قومیتی به قانون تن دهند.

استاندار استان گلستان به کاندیداها تاکید کرد که به نقاط ضعف و قوت تبلیغات توجه داشته باشند.

قناعت گفت: این در حالی است که مردم و کاندیداها در طول 33 سال انقلاب در کنار ضعفها، پیروزیهایی را تجربه کردند و بر نقاط ضعف و قوت تبلیغات واقف هستند.

وی با اشاره به اینکه تخلف مسئله عادی و پیش پا افتاده در تبلیغات انتخابات است و معنا ندارد، ادامه داد: هر چه انقلاب اسلامی ایران به جلو حرکت می کند شاهد به روز شدن مردم، هواداران، کاندیداها و کاهش این ضعفها و تخلفات هستیم.

قناعت گفت: مشارکت حداکثری، قانونمداری و اخلاق مداری سه شعار اصلی و اساسی ستاد انتخابات استان است و انتظار است که همه اقشار مردم و کاندیداها به تحقق این امور در انتخابات کمک کنند چرا که به امنیت ملی بر می گردد و کشور را از هر گونه تعرض، مصون می دارد.

تبلیغات کاندیداهای مجلس نهم از روز پنجشنبه چهارم اسفند ماه جاری آغاز شد.



تعداد نامزدهای انتخاباتی استان گلستان 70 نفر است.