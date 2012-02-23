مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه کشور

ایران :

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد: مذاکره اروپا برای خرید نفت ایران

سفارت آمریکا در کابل تعطیل شد

گفت و گوی تلفنی احمدی نژاد و مدودف درباره سوریه

تهران امروز:

پاسخ به جوسازی درباره دادگاه اختلاس، رئیس قوه قضائیه: برخی می خواهند اذهان را منحرف کنند

رهبر معظم انقلاب در جمع دانشمندان هسته ای: اقتدار متکی به سلاح هسته ای را می شکنیم

ایران ادعای جدید آژانس را رد کرد، بنا نبود بازرسان آژانس از تأسیسات نظامی بازدید کنند

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: سلاح هسته ای اقتدار آفرین نیست

دانشجویان نمونه در انتظار وعده ها؛ قول ارتقای تحصیلی، عضویت در بنیاد نخبگان و بورس تحصیلی از جمله وعده های انجام نشده است

تضارب آرا در فضای تبلیغات انتخاباتی؛ با آغاز ایام قانونی تبلیغات، رقابت های انتخاباتی وارد فاز جدیدی شده است

جوان:

وطن به روی پیکرهای 22 شهید دفاع مقدس آغوش گشود

بانوان شاغل بعد از عید با «لباس فرم» سرکار می روند

واکنش حداد عادل به تعدد لیست ها در جریان اصولگرایی: پیروزی به هر قیمت مرام اصولگرایی نیست



حمایت:

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: زنگ خطر شیوع مواد مخدر صنعتی به صدا درآمده است

حریم خصوصی افراد مورد حمایت قانون است: ظرفیت های قانونی برای مقابله با پیام های ناخواسته الکترونیکی

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: عزم دستگاه قضایی برای برخورد با فساد اقتصادی



خراسان:



رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان سازمان انرژی اتمی: ایران از لحاظ فکری و فقهی داشتن سلاح هسته ای را گناه بزرگ می داند

گزارش تحلیلی خراسان از آرایش گروه های سیاسی در انتخابات مجلس نهم

واشنگتن پست: 1+5 در حال بررسی پیشنهاد لغو تحریم های ایران در ازای تعلیق غنی سازی 20 درصد است

دنیای اقتصاد:

مرکز آمار ایران اعلام کرد: جزئیات جدید نرخ رشد اقتصادی؛ نرخ بیکاری در پاییز 90 به 11.8 درصد رسید

طلا؛ رشد جهانی افت داخلی

پروتکل «صدور خدمات مسکن مهر» امضا شد؛ اجرای انبوه سازی ایرانی در عراق



شرق:

توصیه های برژینسکی به اوباما درباره ایران

دیدار هاشمی با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات

ناگفته ها در نامه معادی به فرهادی؛ ستارگان جهان از «جدایی ...» می گویند



فرهیختگان:

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی: هدف هیأت های امنای استانی افزایش زمینه مشارکت در تصمیم گیری است

مذاکرات آمریکا و کره شمالی امروز آغاز می شود

آیت الله هاشمی رفسنجانی: اتحاد و همبستگی تهدیدات خارجی را خنثی خواهد کرد



قدس:

بازار داغ مذاکره در پایتخت؛ اروپایی ها شرط نفتی ایران را پذیرفتند

ایران خودرو: خودروهایمان را انبار نکرده ایم

دستاورد دانشمند ایرانی موسسه فناوری جرجیا برای معلولان قطع نخاعی



کیهان:

رهبر انقلاب: به دنیا ثابت می کنیم سلاح هسته ای اقتدار آفرین نیست

دستگیری 120 نظامی فرانسوی در شمال غرب دمشق

کشف 6 میدان جدید نفت و گاز



ملت ما:

لیست نهایی نامزدهای جبهه ایستادگی در تهران

تبعیض در حق بازنشستگان؛ حقوق کارگری، عیدی کارمندی

رئیس قوه قضاییه خبر داد: دیگر متهمان پرونده فساد بانکی اخیر به دادگاه می روند



هفت صبح:

محبوبیت بی رقیب پراید در میان سارقان؛ بیش از 60 درصد از سرقت های خودرو در سال 90 متعلق به این برند است

7 کلید طلایی سرمایه گذاری موفق در بورس

فیلم های جنجالی قلادده های طلا، گشت ارشاد و زندگی خصوصی در نوروز به روی پرده می روند

همشهری:

رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشمندان هسته ای کشور: سلاح هسته ای قدرت آفرین نیست

برگزاری همایش اسلامی، تحولات ژئوپلتیک خاورمیانه و شمال آفریقا