ظرفیت زیادی برای توسعه روابط با ایران وجود دارد/چهلمین سالگرد روابط

به گزارش خبرنگار مهر ، نگوین سین هونگ در این دیدارضمن قدردانی از تلاش های سفیر کشورمان در ویتنام برای تقویت دوستی و همکاری های همه جانبه ایران و ویتنام گفت ظرفیت زیادی برای ادامه توسعه روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد .

وی ابراز امیدواری کرد که سفیر ایران بتواند در آینده کاری خویش به فعالیت خود به عنوان پلی جهت افزایش دوستی دو کشور ادامه دهد.

رئیس مجلس ملس ویتنام پیشنهاد کرد دو کشور بتوانند همکاری های خود را در زمینه تجارت و صنعت و بویژه دیپلماسی افزایش دهند و خود را برای چهلمین سالگرد روابط دیپلماتیک ویتنام و ایران آماده نمایند.

قوام شهیدی نیز ضمن تشکر از حمایتهای مستمر رئیس مجلس ویتنام برای تقویت روابط دو کشور گفت : ایران و ویتنام محدویتی برای گسترش روابط ندارند و علی رغم بعد مسافت و قرار گرفتن دو کشور در دو سوی قاره آسیا ، دلهای مردم و مسئولین دو کشور بهم بسیار نزدیک بوده و هیچ گونه نقطه تاریکی در روابط ایران و ویتنام وجود ندارد .

وی افزود :همسایگی ایران با 15 کشور و جایگاه مهم ویتنام در آسه آن می تواند فرصتهای زیادی را برای همکاری دو کشور فراهم نماید.

سفیر کشورمان ضمن تمجدید از دستاوردهای اقتصادی مهم ویتنام به موضوع افزایش نیاز کشورهای در حال توسعه بویژه ویتنام به منابع انرژی خاورمیانه اشاره کرد و گفت : شما به نیاز روز افزون ویتنام به انرژی واقف هستید و دو کشور می توانند در این زمینه همکاری های نزدیکی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به حمایت ویتنام از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی افزود مجالس دو کشور نیز می توانند در قالب مجمع پارلمانهای آسیایی A.P.A همکاری های خیلی خوبی داشته باشند.