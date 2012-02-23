سه محموله کالای قاچاق و مواد محترقه در کردستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش ماموران انتظامی و پلیس استان کردستان سه محموله قاچاق کالا و مواد محترقه در شهرستان های مختلف استان کشف و ضبط شده و افراد خاطی نیز در این زمینه دستگیر و تحویل مراجع قضایی کردستان شد.

در اقدام هماهنگی و برنامه ریزی شده ماموران انتظامی شهرستان بانه پس از دستگیری دو قاچاقچی کالا 42 هزار و 500 عدد مواد محترقه را کشف کردند.

همچنین فرمانده انتظامی شهرستان دیواندره از کشف 134 هزار و 482 عدد کالای قاچاق به وسیله ماموران انتظامی این شهرستان در بازرسی دقیق از یک دستگاه خودروی سواری خبر داد.

محمد کریمی گفت: پس از توقیق خودروی پراید به وسیله ماموران انتظامی دیواندره در بازرسی دقیق از داخل آن 134 هزار و 482 عدد انواع کالای قاچاق شامل 109هزار و 600 نخ سیگار خارجی، 14هزار و 800 شکلات خارجی، 300 پاکت چای خارجی، هفت هزار و 82عدد لوازم آرایشی و بهداشتی و 14 طاقه پارچه خارجی کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار از کشف 72 هزار عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان خبر داد.

پاسگاه انتظامی توپ آغاج در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق و مواد محترقه در سه راهی بیجار به زنجان در بازرسی از یک دستگاه پیکان سواری تعداد 72 هزار عدد انواع مواد محترقه را کشف و ضبط کرد.

همچنین برابر گزارش پلیس آگاهی در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق در بازرسی از یک دستگاه پیکان سواری تعداد 89 هزار و 800 نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شده است.