غفلت مسلمانان در موقعیتهای حساس باعث غلبه دشمن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در همایش فصلی طلاب و روحانیان استان کردستان افزود: خداوند نعمتهای بی شماری را به انسان ها عطا کرده و یادآوری و قدردانی از این نعمتها باعث افزایش آن می شود.

وی اظهار داشت: افرادی که درک درستی از شرایط زمانی نداشته باشد، قادر به استفاده بهینه از نعمتهای خداوند نیستند و در مسیر کار و فعالیتهای خود دچار انحراف می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که روحانیان محور انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند، ادامه داد: این انتخابات از میان علما و روحانیان بوده و این قشر باید حضوری فعال و حداکثری در آن داشته باشند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به تفکرات مکتب سکولاریسم بیان کرد: سکولاریسم معتقد به جدایی دین از سیاست است و این نوع تفکر که بیشتر در میان مسیحیت رواج دارد، قشر روحانیت و مذهبی را از دخالت در مسائل سیاسی بر حذر می کند.

وی یاد آور شد: امام خمینی (ره) با حرکت انقلابی خود به تفکرات این مکتب پوچ با گفتن جمله "سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست" به تمام این بحث ها خاتمه داد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به تبلیغات و هجمه های فرهنگی گسترده دشمنان بر ضد اسلام گفت: دشمنان دین اسلام سعی دارند با اسلام هراسی این دین آسمانی را وارونه نشان دهند غافل از اینکه با شناساندن حقیقت دین مبین اسلام به جهان بسیاری از پیروان ادیان دیگر به این دین آسمانی و همیشگی گرایش پیدا کرده اند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: دشمنان اسلام حتی با استفاده از راه های مختلف مبارزه از قبیل جنگ نرم، شبهه افکنی، انحراف جوانان و تبلیغات گسترده هنوز نتوانسته اند به نتیجه دلخواه خود برسند.

وی در ادامه با اشاره به فضای سیاسی حاکم بر کشور در روزهای اخیر به دلیل پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: آنچه که از مردم انتظار می رود درک شرایط و حضور هر چه بیشتر در صحنه انتخابات، مشارکت و سلامت انتخاباتی است.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: در کشورهای مدعی دموکراسی انتخابات با شبهه بسیار که فقط اقشار و اقلیتهای خاصی قادر به شرکت در آن هستند و یا زنان در بسیاری از این کشورهای مدعی آزادی از مشارکت در آینده سیاسی خود محروم هستند برگزار می شود اما در ایران به این شکل نیست و همه اقشار مردم در آینده کشور سهیم هستند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با بیان اینکه ما تکلیف شرعی در برابر اداره کشور خود داریم، یادآور شد: با پیروی از منویات و فرمایشات امام راحل (ره) باید هوشیاری، صداقت و دلسوزی نماینده را شناخته و با انتخابی درست این حق را به افراد مستحق که دلسوز و یاور واقعی مردم هستند واگذار کنیم.

وی بیان کرد: شرکت در انتخابات و شناسایی افراد اصلح و عالم به وظیفه محوله وظیفه همگان است و انتخاب فرد با رای بالا یک مانور سیاسی برای جلوگیری از ایجاد فساد سیاسی است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: در دنیای کنونی ایران به دلیل پیشرفت نظامی در عرصه های مختلف به خصوص ناوهای دریایی توانسته با حرکات غافلگیرانه خود جهان کفر ویژه اسرائیل و آمریکای جنایتکار را دچار وحشتی عجیب کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با بیان دستاوردهای ایران در فضای سایبری افزود: ایران با کنترل هواپیمایی جاسوسی بدون سرنشین آمریکا در مرزهای شرقی کشور سازمان سیا را به تصرف خود در آورد و ماهواره هایی که در چند ساله اخیر دانشمندان ایرانی به فضا پرتاب کرده اند به دلیل قابلیتهایی که دارد موجبات وحشت دولتمردان غربی را فراهم کرده است.

همایش فصلی طلاب و روحانیان استان کردستان با محور نقش روحانیت در انتخابات با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان، ائمه جمعه و جمعی از طلاب و روحانیون در سالن اجتماعات شهدای روحانی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد.