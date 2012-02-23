همایش فرماندهان و شوراهای فرماندهی حوزه هشت حضرت سید الشهدا(ع) آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش فرماندهان و شوراهای فرماندهی حوزه هشت حضرت سید الشهدا(ع) قبل از ظهر پنج شنبه در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد.



این همایش به صورت سالانه در شهرستان کرج برگزاری می شود که هدف از برگزاری آن بازنگری علمکرد یک ساله پایگاه های تابعه حوزه هشت حضرت سید الشهدا(ع) و همچنین برنامه ریزی برای سال آتی است.



سید علی آقا زاده شهردار کلانشهر کرج، سرهنگ احمدرضا باهک فرمانده سپاه کرج و سردار حسینی مطلق فرمانده سپاه البرز از جمله مدعوین این همایش هستند.



تمام اعضای بسیج پایگاه های تابعه حوزه هشت حضرت سید الشهدا(ع) در این همایش حضور دارند.

