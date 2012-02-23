کمیته انضباطی فوتبال با محرومیت تماشاگران مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسن‌زاده شامگاه چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی هیئت فوتبال استان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: با وجود اینکه محرومیت تماشاگران در آیین‌نامه انضباطی فیفا نیز آمده است اما کشورهای صاحب فوتبال در این زمینه به مکانیزم‌های دیگری اعم از جریمه‌های سنگین باشگاه‌ها به دلیل تخلفات تماشاگرانشان متوسل می‌شوند.

وی ادامه داد: در حالیکه باشگاه‌های ما توان پرداخت چنین جرایمی را ندارند به همین خاطر محرومیت تماشاگران به عنوان آخرین تیر کمیته انضباطی به کار گرفته می‌شود زیرا معتقدیم تنبیه باید مؤثر باشد.

وی با اشاره به اینکه فضای فعلی فوتبال کشور افسارگسیخته است، ادامه داد: این فضا باعث شده که دیگر آمپول‌های انضباطی جوابگو نباشد.

حسن زاده با تأکید بر اینکه برخورد انضباطی تا حدی بازدارنده است، افزود: متأسفانه عوامل زیادی در بی‌انضباطی فوتبال دخیل‌اند که از آن جمله می‌توان به نتیجه‌گرا بودن عواملی که در این ورزش فعالیت می‌کنند، اشاره کرد زیرا در این صورت، خواستار پیروزی در هر شرایطی هستند.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تلاش می‌کند تا با اعمال قانون و تنبیهات سازنده، این رفتارها را به حداقل برساند، افزود: خوشبختانه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تا به امروز در همه مواردی که اقدام به صدور رأی انضباطی کرده استقلال کامل داشته و به تشخیص خود، آراء را صادر می‌کند منتهی سیاست قضایی خود را خودمان تعیین می‌کنیم و این جرأت را داریم که دو بازیکن را به یک نحو تنبیه نکنیم در حالیکه بازخورد بیرونی این مسئله متفاوت است.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه در صورت ارتکاب اشتباه در خصوص صدور یک رأی، این اشتباه را می‌پذیریم، اظهار کرد: متأسفانه آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال دارای اشکالات دست و پاگیر زیادی است که در همین راستا حدود 38 مورد از این اشکالات را شناسایی کردیم و امیدواریم به محض اینکه تکلیف فدراسیون آینده مشخص شد بتوانیم این آیین‌نامه را اصلاح و یک گام به هدف‌مان نزدیک‌تر شویم.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در رابطه با نحوه برخورد بازیکنان و عوامل تیم‌های مختلف با کادر داوری نیز ابراز کرد: الفبای ورزش، جوانمردی است و جوانمردی حکم می‌کند که انسان همیشه باید منصف باشد.

حسن زاده افزود: یکی از دلایل موفقیت برخی از کشورها در فوتبال، عدم دخالت در امر داوری این در حالی است که در ایران همه به نوعی توپ را به زمین داور می‌اندازند و نوع قضاوت تیم داوری را در نتیجه حاصله دخیل می‌دانند.

وی از اجرای برنامه‌های جدید در این کمیته برای کاهش بی‌انضباطی از سوی بازیکنان و سایر عوامل تیم‌ها خبر داد و افزود: اخیرا برنامه‌ای داریم که با آن می‌توانیم به مسائل انضباطی باشگاه‌ها ورود پیدا کرده و با مسئولان انضباطی باشگاه‌ها در خصوص هماهنگی آیین‌نامه انضباطی آن‌ها با فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و حتی خود فدراسیون ایران به گفتگو بنشینیم تا این تعامل منجر به کاهش چشمگیری در مسائل انضباطی فوتبال کشورمان شود.