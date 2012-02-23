اسکان اضطراری 922 خانوار گرفتار در برف و کولاک گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در بحران اخیر در هر شهرستان 10 تیم عملیاتی داشتیم که موفق به نجات چهار هزار و 650 نفر شدند.

وی ادامه داد: رها سازی خودروها 910 مورد، درمان و انتقال مصدوم 38 مورد، اسکان 922 خانوار، نجات خانمهای باردار 32 مورد،استفاده از خودروهای کمک دار 44 مورد از جمله اقداماتی بود که هلال احمر انجام داده است.

اکبری اذعان داشت: 108 تیم عملیاتی و 525 نفر از نجاتگران در این بحران نقش داشتند.

محمد جواد مقسمی، رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان گلستان نیز گفت: اورژانس در خود شهرستانها پاسخگو بود اما در مرکز استان نیز هرگونه آمادگی وجود داشت.

وی افزود: در مرکز فوریتها برای 10 روز دارو دپو شده بود تا در صورت نیاز استفاده شود.

مقسمی ادامه داد: در بحران برف اخیر، نسبت به انتقال زنان باردار و بیماران بدحال از ارتفاعات اقدام کردیم و پزشکان و ماماها در شریانهای حیاتی مستقر شدند و تیمهای واکنش سریع را نیز آماده کردیم.