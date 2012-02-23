  1. استانها
  2. کرمان
۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

پاک آئین:

رسانه ها شور آفرینی کنند/ جوان شدن بدنه رسانه های کشور

رسانه ها شور آفرینی کنند/ جوان شدن بدنه رسانه های کشور

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به لزوم حضور هوشیارانه و آگاهانه رسانه ها در انتخابات گفت: رسانه ها باید به عنوان مراکز آگاهی بخشی به جامعه در راستای حضور حداکثری در انتخابات شور آفرینی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام پاک آئین عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهارداشت: مطبوعات و رسانه های کشور باید در آستانه انتخابات آگاهانه در این عرصه مهم و سرنوشت ساز حضور پیدا کنند و زمینه اجتماعی حضوری حداکثری در پای صندوقهای رای را فراهم کنند.

وی ادامه داد: در این میان رسانه ها نباید وارد مسائل سیاسی و انتخاباتی محض شوند بلکه باید از دید برتر به این عرصه بنگرند و دید و نگرش مردم را نسبت به کاندیداها روش کنند و در واقع در این عرصه نگاه روشنگرانه برای جامعه داشته باشند.

وی بر لزوم دوری مطبوعات از منازعات بی حاصل و جو سازی های سیاسی تاکید کرد و گفت: رسانه ابزار سیاسی نیست بلکه نقش فرهنگی و برتر در جامعه دارد.

پاک آئین ادامه داد: رسانه باید برخورد برنامه ها و همچنین نظریه های سیاسی را دنبال کند و زمینه را برای پیشرفت جامعه مهیا کند.

پاک ائین افزود: در آستانه انتخابات نیز انتظار می رود رسانه ها در جامعه شور آفرینی کنند و فضا را به گونه ای آماده کنند که در روز 12 اسفند شاهد یک حماسه ماندگار در انقلاب باشیم.

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: رسانه ها در خط مقدم جنگ نرم هستند زیرا رسانه های دشمنان نظام در صدد حضور حداقلی مردم در انتخابات هستند و در این راستا حرکت می کنند در این میان رسانه های داخلی به عنوان سربازان جنگ نرم باید هوشیارانه به دنبال هدفی بزرگ باشند و آن آگاهی دادن به جامعه است.

وی در ادامه به سیاستهای حمایتی وزارت ارشاد از رسانه ها نیز اشاره کرد و گفت: با صدور مجوزهای جدید در سال جاری شاهد جوان شدن بدنه رسانه در کشور هستیم و این امر می توان در پویا شدن رسانه ها تاثیر گذار باشد.

پاک آئین افزود: در حال حاضر هدف ما پیگیری نقاط ضعف حوزه رسانه و تبدیل کردن آنها به نقطه قوت است و در همین راستا بررسیهای مختلفی صورت گرفته و اقدامات لازم نیز در حال انجام است.

وی از افزایش پنج برابری تعرفه آگهی های دولتی خبر داد و گفت: سالها بود که این تعرفه ها تغییر نکرده بود و باید در این زمینه اقدامی صورت می گرفت که خوشبختانه در نهایت تلاشها به ثمر نشست.

وی ادامه داد: برخی اداره ها در اجرای این قانون همکاری لازم را نداشتند که با پیگیریها بخشنامه ای از سوی دولت برای دستگاههای اداری ارسال شد و انتظار داریم این مشکل برطرف شود.
 

کد مطلب 1541480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها