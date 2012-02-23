رسانه ها شور آفرینی کنند/ جوان شدن بدنه رسانه های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام پاک آئین عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهارداشت: مطبوعات و رسانه های کشور باید در آستانه انتخابات آگاهانه در این عرصه مهم و سرنوشت ساز حضور پیدا کنند و زمینه اجتماعی حضوری حداکثری در پای صندوقهای رای را فراهم کنند.

وی ادامه داد: در این میان رسانه ها نباید وارد مسائل سیاسی و انتخاباتی محض شوند بلکه باید از دید برتر به این عرصه بنگرند و دید و نگرش مردم را نسبت به کاندیداها روش کنند و در واقع در این عرصه نگاه روشنگرانه برای جامعه داشته باشند.

وی بر لزوم دوری مطبوعات از منازعات بی حاصل و جو سازی های سیاسی تاکید کرد و گفت: رسانه ابزار سیاسی نیست بلکه نقش فرهنگی و برتر در جامعه دارد.

پاک آئین ادامه داد: رسانه باید برخورد برنامه ها و همچنین نظریه های سیاسی را دنبال کند و زمینه را برای پیشرفت جامعه مهیا کند.

پاک ائین افزود: در آستانه انتخابات نیز انتظار می رود رسانه ها در جامعه شور آفرینی کنند و فضا را به گونه ای آماده کنند که در روز 12 اسفند شاهد یک حماسه ماندگار در انقلاب باشیم.

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: رسانه ها در خط مقدم جنگ نرم هستند زیرا رسانه های دشمنان نظام در صدد حضور حداقلی مردم در انتخابات هستند و در این راستا حرکت می کنند در این میان رسانه های داخلی به عنوان سربازان جنگ نرم باید هوشیارانه به دنبال هدفی بزرگ باشند و آن آگاهی دادن به جامعه است.

وی در ادامه به سیاستهای حمایتی وزارت ارشاد از رسانه ها نیز اشاره کرد و گفت: با صدور مجوزهای جدید در سال جاری شاهد جوان شدن بدنه رسانه در کشور هستیم و این امر می توان در پویا شدن رسانه ها تاثیر گذار باشد.

پاک آئین افزود: در حال حاضر هدف ما پیگیری نقاط ضعف حوزه رسانه و تبدیل کردن آنها به نقطه قوت است و در همین راستا بررسیهای مختلفی صورت گرفته و اقدامات لازم نیز در حال انجام است.

وی از افزایش پنج برابری تعرفه آگهی های دولتی خبر داد و گفت: سالها بود که این تعرفه ها تغییر نکرده بود و باید در این زمینه اقدامی صورت می گرفت که خوشبختانه در نهایت تلاشها به ثمر نشست.

وی ادامه داد: برخی اداره ها در اجرای این قانون همکاری لازم را نداشتند که با پیگیریها بخشنامه ای از سوی دولت برای دستگاههای اداری ارسال شد و انتظار داریم این مشکل برطرف شود.

