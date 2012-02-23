بستر ساخت و ساز موقوفات قزوین آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد مرادی عصر چهارشنبه در مراسم معارفه مسئول جدید بنیاد توسعه و عمران استان قزوین با اشاره به وجود بستر مناسب در ساخت و ساز موقوفات در استان قزوین اظهارداشت: وجود زمین وقفی به عنوان سرمایه اصلی در استان قزوین زمینه ورود مناسب بنیاد توسعه و عمران را فراهم کرده است.

وی به وجود 14 سرمایه‌ گذار در بخش ساخت و ساز در اراضی وقفی اشاره کرد و افزود: هفته آینده اولین قرارداد با سرمایه‌گذار به انجام می ‌رسد.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین از امضای قراردادهای دیگری با سرمایه ‌گذار در اجرای پروژه‌های اوقاف در استان قزوین خبر داد و تصریح کرد: پنچ هزار و 800 متر مربع زمین وقف برای ساخت مسجد جامع تاکستان هزینه شده است.



همچنین مسئول بنیاد توسعه و عمران استان قزوین در این مراسم یادآورشد: عمران، بازسازی و مرمت موقوفات از اهداف مورد پیگیری ما است.

محمد جواد خردمند با بیان سیاستهای این بنیاد در استان قزوین، عمران، بازسازی و مرمت موقوفات را از اهدافی برشمرد که در این بنیاد پیگیری می ‌شود.

وی افزود: شناسایی موقوفاتی که امکان سرمایه‌ گذاری در آنها وجود دارد یکی دیگر از اهداف این بنیاد است.

خردمند عنوان کرد: در حال حاضر با دعوت از سه سرمایه‌گذار از استان قزوین و هشت سرمایه‌ گذار تهرانی در حال پیگیری امور عمرانی و بازسازی هستیم.