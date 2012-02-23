برنامه مدونی برای نظارت بر عملکرد شهرداری گرگان طراحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین صبح پنجشنبه در سیصد و نود و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر شهرداری گفت: نظارت همه جانبه بر عملکرد شهرداری و زیر مجموعه های آن یکی از مهمترین وظایف شورای شهر است که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه بدنه شهرداری اعم از سیستم اداری، شیوه های ارایه خدمات به شهروندان و به کارگیری پرسنل در آن بیمار است، افزود: یکی از مشکلات مهم عمرانی شهر نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران است که اگر نظارت روی کار پیمانکاران جدی‌تر برخورد شود جلوی بسیاری از دوباره کاری‌ها گرفته می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان در ادامه مدیریت و جایگاه آن را موهبت الهی برای خدمت به مردم دانست و اظهار داشت: ما امانتدار اعتماد مردم هستیم و باید جلوی ناهنجاریهای شهری و دوباره کاریهایی که هزینه های آن از جیب مردم صرف می شود را بگیریم.

رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای شهر گرگان گفت: مدیریت شهری باید وظایف خود را به گونه ای انجام دهد که منافع عمومی شهروندان حفظ شود.