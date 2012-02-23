ترافیک در کرج با اجرای طرح زوج و فرد کنترل می شود

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای آخر سال بار ترافیکی سنگینی به خیابانهای شهر تحمیل می شود که به همین منظور اجرای طرح زوج و فرد ترافیکی در شهرستان کرج در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: این طرح با هدف کاهش مشکلات ناشی از ترافیک شهری که در روزهای پایانی سال کلانشهرها با آن مواجه می شوند در شهرستان کرج اجرایی می شود.

افضلی همچنین اظهار داشت: به منظور کاهش بار ترافیکی شهرهای استان البرز طرح توقف اجرای پروژه های عمرانی از سوی شرکتهای خدمات رسان در آستانه سال نو به تصویب رسیده است.



معاون عمرانی استاندار البرز اضافه کرد: براین اساس تمامی شرکتهای خدماتی باید از 15اسفند ماه جاری تمامی پروژه های در حال اجرای خود را به اتمام رسانده و یا متوقف کنند.



