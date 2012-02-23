هشتمین جایزه «واو» برگزیدگانش را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی و اهدای جوایز به برگزیدگان هشتمین دوره جایزه ادبی «واو» شب گذشته، چهارشنبه 3 اسفند با حضور برگزارکنندگان و برگزیده این دوره برگزار شد.

هشتمین جایزه «واو» با بررسی 51 کتاب منتشره در سال 89 کار خود را شروع کرد و 9 اثر متفاوت با بررسی داوران، به مرحله نهایی رسیدند که در نهایت 6 کتاب «آتش به اختیار»، «قانون قبیله پدری»، «مهبوط»، «خنده شغال»، «باید بروم»، «پنجره زودتر می میرد» نامزد دریافت جایزه رمان متفاوت سال شدند که در نهایت «مهبوط» نوشته مرتضی فخری به عنوان برگزیده رمان متفاوت سال، اعظم کیان افراز به عنوان ناشر برگزیده و وحید پاک طینت به عنوان نویسنده شایسته تقدیر بخش رمان متفاوت معرفی شدند.

جایزه نویسنده برگزیده مبلغ 700 هزار تومان، لوح تقدیر و تندیس جایزه «واو» بوده و 2 انتشارات ققنوس و نیستان به عنوان پشتیبان مالی، هشتیمن دوره جایزه «واو» را همراهی کردند.

مرتضی فخری در این مراسم گفت: من در منزلم، تلویزیون را جمع کرده‌ام و حتی رمان هم کم می‌خوانم چون پدر و مادرم به قدری برایم افسانه و قصه تعریف کرده‌اند که گنجینه‌ای غنی دارم.

حسین فدوی یکی از داوران و مسئولان جایزه واو به فخری گفت: شما قصه‌های زیادی دارید و خیلی خوب است که آن‌ها را روی کاغذ بیاورید. با وجود سخت‌گیری‌هایی که در بررسی آثار دارم، اما زبان شما را دوست دارم و حس می‌کنم که نویسنده قدری هستید. نمی‌دانم این جغرافیا است یا عامل دیگر که قلم شما را فربه کرده است. فقط کمی اطناب در نوشته‌هایتان وجود دارد.

فخری در بخش دیگری از سخنانش گفت: من بارها و بارها آثار ولف یا نویسندگان آمریکای لاتین را نوشته و خوانده‌ام. شاید 10 یا 20 بار کتابی را می‌خوانم ولی درست می‌خوانم. درباره رمان «مهبوط» باید بگویم که این کار را با وضو نوشتم و کتاب صحنه‌ای نداشت که من با آن گریه نکرده باشم. یکی از منتقدان به من گفت حیف این قلم نیست که به خدمت تفکر مذهبی باشد؟ واقعیت این است که من نمی‌توانم از مذهب جدا شوم. جامعه ما هم همین‌طور است و مردم ما نمی‌توانند از مذهب جدا شوند. دردهای عمیقی در جامعه وجود دارد که باید پاسخ داده شوند.

وی افزود:‌ اما من در حال حاضر از دو جبهه کتک می‌خورم. یکی مذهبی‌هایی که رمان نمی‌خوانند و فقط مانده که من را ملحد اعلام کنند. دوم گروهی که اعتقادی به مبانی مذهبی ندارند و به من می‌گویند چرا به مذهبی‌ها خدمت می‌کنی؟ حرف کلی من این است که اگر چیزی را از ته دل بنویسی، موفق خواهی شد.

نویسنده رمان «مهبوط» گفت: این که می‌گویم فیلم نمی‌بینم و زیاد رمان نمی‌خوانم به این دلیل است که از تاثیر گرفتن می‌ترسم. 4 ماه قبل فیلمی دیدم که یک پلان آن دارد دیوانه‌ام می‌کند و بسیار سعی می‌کنم تا هنگام نوشتن از آن تاثیر نگیرم. نکته دیگر این است که نمی‌خوانم کار تکراری بکنم. من به مدت 5 تا 6 سال با خودم جنگ داشتم تا از گابریل گارسیا مارکز جدا بشوم چون وقتی داستان می‌نوشتم، می‌دیدم که کارهای او را می‌نویسم.

فخری در بخشی از سخنانش گفت: شاید یکی از دلایلی که کارهای من مجوز می‌گیرد، مشهور نبودنم است.

فدوی در ادامه این برنامه درباره جایزه واو گفت: از سال دوم به بعد، دیدیم که برگزیدن نویسندگان، به نوعی اجحاف در حق ناشران است. بنابراین بخش انتخاب ناشر برگزیده را هم به جایزه اضافه کردیم. من احساس می‌کنم آقای فخری از آن نویسنده‌هایی است که خود را بر ادبیات تحمیل کرده و خواهد کرد. او زبان خوبی دارد و تکنیک را می‌شناسد و بازی در نمی‌آورد. کاری که امروز بسیاری از نویسندگان انجام می‌دهند. به همین دلیل است که می‌گویم او خودش را تحمیل می‌کند و چندی دیگر در ادبیات معاصر کشور، چهره می‌‌شود.

این منتقد گفت:‌ برگزارکنندگان جایزه واو در میان جوایز ادبی کشور، مسائلی را دیدند که باعث شد در هر دوره و مدام خودشان را نقد کنند. ما در سال اول، در چند مرحله آثار را داوری می‌کردیم و در سال‌های بعد به سراغ اساتید دانشگاه رفتیم و از آن‌ها کمک خواستیم. در برخی از دوره‌ها آثار را به داوران و نویسندگان شهرستانی می‌دادیم تا خروجی جایزه را محک بزنیم. با این کارها، حداقل بازخوردی که امروز می‌بینیم، مثبت است. ما 8 سال گذشته کار خودمان را آغاز کردیم و خواستیم تا در کنار جوایز دیگر بایستیم و نویسنده‌هایی را که جسارت حرکت در خلاف جریان روز دارند و گستاخی تغییر نرم‌ها را دارند، انتخاب کنیم.

فدوی ادامه داد: شروع کار به این شکل بود که به نمایشگاه کتاب می‌رفتیم و همه غرفه‌ها را تک به تک می‌گشتیم و آثار را برای داوری انتخاب می‌کردیم. امروز دیگر ناشران، خود آثارشان را برای بررسی به دبیرخانه جایزه ارسال می‌کنند و حداقل هزینه خرید کتاب‌ها از دوشمان برداشته شده است.

در ادامه فائزه شاکری دبیر جایزه «واو» درباره داوری آثار گفت: در مرحله ابتدایی دور هشتم، حسین فدوی، رویا جاوید، اکبر روزبهانی، فرزانه مصیبی، مریم احدزاده، آتنا سلیمانی، فرزانه ناقد و احمد حیدری بودند. در مرحله نهایی هم بلقیس سلیمانی، ناهید توسلی، فیروز زنوزی جلالی، حسین فدوی و من آثار را بررسی کردیم.