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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

تیم والیبال گیتی پسند با همه نامدارانش مغلوب میران شد

تیم والیبال گیتی پسند با همه نامدارانش مغلوب میران شد

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم والیبال میران نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر در هفته بیست و پنجم این رقابت ها از سد گیتی پسند گذشت و این تیم را با همه نامدارانش مغلوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پر مهره اصفهانی که با همه نامداران و ملی پوشان و مربی خارجی اش به مشهد سفر کرده بود، در دیداری تماشایی و نفس گیر مغلوب شاگردان قوچان نژاد شد تا یک بار دیگر این تیم پر هزینه دچار حاشیه شود.

بازیکنان تیم میزان در حالی که در گیم های اول و دوم 18-25 و 22-25 بر حریف غلبه کرده بودند گیم سوم را 17-25  واگذار کردند.

این تیم در میان تشویق طرفدارانش گیم چهارم را با نتیجه 24-26 به نفع خود خاتمه داد و در مجموع 1-3 پیروز شد تا همه سه امتیاز بازی را به جمع امتیازات خود بیفزاید.

کد مطلب 1541488

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