تیم والیبال گیتی پسند با همه نامدارانش مغلوب میران شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پر مهره اصفهانی که با همه نامداران و ملی پوشان و مربی خارجی اش به مشهد سفر کرده بود، در دیداری تماشایی و نفس گیر مغلوب شاگردان قوچان نژاد شد تا یک بار دیگر این تیم پر هزینه دچار حاشیه شود.

بازیکنان تیم میزان در حالی که در گیم های اول و دوم 18-25 و 22-25 بر حریف غلبه کرده بودند گیم سوم را 17-25 واگذار کردند.

این تیم در میان تشویق طرفدارانش گیم چهارم را با نتیجه 24-26 به نفع خود خاتمه داد و در مجموع 1-3 پیروز شد تا همه سه امتیاز بازی را به جمع امتیازات خود بیفزاید.