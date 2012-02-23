باید و نبایدهای تبلیغات انتخاباتی/ راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی ممنوع است

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح دستورالعمل تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این دستورالعمل از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور به ستاد انتخابات ابلاغ و از طریق فرمانداریها در اختیار همه داوطلبان قرار گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی در چاپ پوسترها، بیان داشت: چاپ تراکت تبلیغاتی باید در قطع ‌15*20 سانتی متر و جزوه، زندگینامه، بروشور و کارت، حداکثر در قطع 15*20 سانتی متر صورت گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تاکید بر مجاز بودن سخنرانی، پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها در محیط های غیر دولتی، عنوان کرد: استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات کاندیداها ممنوع است.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه تبلیغ در روزنامه ها و جراید بخش خصوصی باید با در نظر گرفتن قانون تبلیغات صورت گیرد، افزود: درج و انتشار مراتب حمایت مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز، توسط نامزد نمایندگی به شرط وجود مستند مکتوب مجاز است.

وی یادآور شد: همچنین مطابق این دستورالعمل ارسالی تنها تشکیل یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در مرکز بخش، شهر، شهرستان و هر یک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ مجاز است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان عنوان کرد: همچنین نصب پلاکارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیتها فقط در راستای تشویق و ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات بدون درج اسامی داوطلبان مجاز است.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه برگزاری اجتماعات، گردهمایی و همایش ها باید با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح صورت گیرد، افزود: همچنین نصب آثار تبلیغاتی مجاز باید تنها در مکانهایی که از سوی شهرداری یا دهیاری تدارک دیده شده است، صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به موارد قانونی غیرمجاز در تبلیغات انتخاباتی، یادآور شد: راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط های سخنرانی و ستادها خلاف قانون است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان همچنین انتشار مطالب غیر واقعی دال بر انصراف و حمایت گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین در مطبوعات، نشریات، خبر گزاریها و... را از مصادیق تخلف در تبلیغات انتخاباتی دانست.

شریعت نژاد ادامه داد: همچنین تبلیغ علیه داوطلبان نمایندگی در مطبوعات، نشریات خصوصی، خبرگزاری ها و ....ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود.

وی با تاکید بر رعایت قانون مطبوعات توسط رسانه ها در این زمینه گفت: خودداری از چاپ فوری پاسخ نامزدهای ذینفع در موارد یاد شده توسط نشریه، روزنامه و خبرگزاری مربوطه تخلف محسوب می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه تبلیغ علیه داوطلبان دیگر از سوی داوطلب یا طرفداران وی تخلف است، تصریح کرد: تبلیغ له یا علیه نامزد های انتخاباتی حتی به صورت درج آگهی در نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها، نهادها و مؤسساتی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می کنند نیز غیرمجاز است.

شریعت نژاد ادامه داد: انجام فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله ای که جنبه رسمی و دولتی دارد نیز غیرقانونی است.

وی همچنین با اشاره به تخلف بودن تبلیغ اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخابات، یادآور شد: با تخلفات در این زمینه به صورت جدی برخورد می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان همچنین فعالیت تبلیغاتی کارمندان دولت در ساعات اداری را تخلف دانست و بیان داشت: محو یا پاره کردن آگهی تبلیغاتی مجاز نامزدها که در محل مجاز و در زمان قانونی تبلیغات، الصاق شده، ممنوع است.

شریعت نژاد همچنین خواستار همکاری کاندیداها در راه اندازی ستادهای تبلیغاتی شد و گفت: تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.