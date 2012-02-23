آغاز تبلیغات رسمی انتخابات مجلس/ لرستان شور انتخاباتی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه شهروندان لرستانی با آغاز کردن روز خود شاهد بروشورها و پوسترهایی بودند که از لای در خانه ها به داخل حیاط منازل شهروندان لرستانی انداخته شده بود تا این امر حکایت از شروع تبلیغات رسمی انتخاباتی در استان داشته باشد.

همچنین بازار داغ افتتاح ستاد های تبلیغاتی کاندیداها در جای جای شهرهای استان و فعالیت جریانهای مختلف سیاسی در این راستا از دیگر مواردی بود که تب انتخابات را در استان داغ کرده است.

اعلام لیست کاندیداهای مورد حمایت جریانهای مختلف سیاسی، سخنرانی کاندیداها در مساجد و منازل شهروندان، پوسترهایی که می توان رد آنها را از روی ماشینها تا درب مغازه ها گرفت و ... همه و همه نوید انتخاباتی پرشور و شعور در استان لرستان را می دهد.

این در حالیست که با آغاز تبلیغات رسمی انتخاباتی آنچه ضروری به نظر می رسد توجه کاندیداها به دستورالعملها و قوانین موجود در این زمینه است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تبلیغات انتخاباتی کاندیداها از دقایق اولیه روز پنج شنبه چهارم اسفندماه آغاز شده و تا پنج شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

حسن شریعت نزاد با تاکید بر اینکه کاندیداها برای تبلیغات هفت روز مهلت دارند، افزود: در این راستا دستورالعملهای تبلیغاتی از طریق فرمانداریها به همه کاندیداها اعلام شده است.

وی تصریح کرد: توصیه ما به کاندیداها این است که برابر دستورالعمل های موجود عمل کرده و اخلاق اسلامی را در تبلیغات خود رعایت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت توجه به توصیه های شهرداریها در زمینه نصب پوستر، ادامه داد: کاندیداها باید برابر مقررات و دستورالعملهای موجود در این زمینه تبلیغات کنند.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه هر کاندیدا در هر منطقه شهرداری می تواند یک ستاد تبلیغاتی داشته باشد، افزود: همچنین با توجه به قرارگیری در ایام پایانی سال و مسائل ترافیکی راه اندازی ستادهای تبلیغاتی در هسته های مرکزی شهر ممنوع است.

وی از کاندیداها خواست که در مناطق پرتردد شهرها اقدام به راه اندازی ستاد تبلیغاتی نکنند و یادآور شد: همچنین مکان ستادهای تبلیغاتی باید به فرمانداریها اعلام و در این زمینه مجوزهای لازم اخذ شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه نصب بلندگو، پروژکتور و تلویزیون در داخل ستادهای تبلیغاتی مجاز است، تصریح کرد: همچنین کاندیداها باید برای تجمعات خود در نقاط مختلف شهر از فرمانداریها مجوز بگیرند.

شریعت نژاد همچنین راه اندازی کارناوالهای تبلیغاتی را ممنوع دانست و بیان داشت: کاندیداها در نصب و توزیع پوسترها نیز باید اندازه های قانونی را رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه تبلیغات انتخاباتی کاندیداها توسط هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی رصد می شود، تصریح کرد: در صورت وجود تخلفات در این زمینه برخوردهای لازم از سوی فرمانداریها صورت خواهد گرفت.