ورزش روستایی پلدختر نیازمند توجه ویژه/ افتخار آفرینانی از مناطق محروم

رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود پتانسیلها و استعدادهای درخشان و غنی که در بین ورزشکاران روستایی پلدختر وجود دارد ولی متاسفانه این ورزشکاران از امکانات اولیه بی بهره اند.

مروت نصیری اظهار داشت: اگر بخواهیم ورزش در روستاها را پویا و شاداب و در مسیر ساماندهی قرار دهیم و لیگ منظمی در رشته های مختلف ورزشی داشته باشیم باید بستر لازم برای این کار مهیا شود.

وی تصریح کرد: اگر ورزش روستایی به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند به طور یقین یکی از قطبهای ورزش برتر کشور خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری شهرستان پلدختر عدم امکانات و اعتبارات لازم در ورزش روستایی و همچنین نیاز ضروری به احداث مجموعه های ورزشی روباز و سرپوشیده را اساسی ترین مشکلات ورزش روستایی عشایری این شهرستان برشمرد.

نصیری با اشاره به روند موفقیت آمیز تیم فوتبال روستایی عشایری این شهرستان در مسابقات استانی و کشوری گفت: تیم فوتبال روستایی و عشایری این شهرستان بعد از غلبه بر تیم های کوهدشت و نورآباد به عنوان نماینده استان در مسابقات قهرمانی غرب کشور حضور پیدا کرد.

وی ادامه داد: تیم این شهرستان در مسابقات غرب کشور نیز که با حضور استانهای کرمانشاه، ایلام، همدان و کردستان در کرمانشاه برگزار شد به عنوان تیم برتر این گروه به مرحله تک حذفی صعود کرد.

رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری شهرستان پلدختر افزود: در نهایت تیم پلدختر در مجموع هشت بازی با 18 گل زده، هفت گل خورده، شش پیروزی و تنها دوتساوی و بدون شکست با کسب 20 امتیاز به مرحله نهایی مسابقات که در 18 اسفندماه سالجاری در کرمان برگزار می شود راه یافت.

بخشدار مرکزی پلدختر نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ورزش روستایی بخش مرکزی شهرستان پلدختر در حال شکوفایی است به طوریکه در طول سالهای اخیر تیمهای فوتبال، کشتی و...روستایی پلدختر افتخارات متعددی در سطح استان و کشوری کسب کرده است.

اصغر قهرمانی با بیان اینکه تیم های ورزشی روستایی این شهرستان باعث ایجاد انگیزه بین جوانان روستایی پلدختر شده است، ابراز امیدواری کرد که روند موفقیت های این تیم ها استمرار داشته باشد.

وی همچنین از حمایت های فرمانداری و همچنین رئیس هیئت ورزش روستایی استان از تیم های ورزشی پلدختر تقدیر کرد و یادآور شد: امید می رود با ادامه این حمایتها تیم های ورزش روستایی پلدختر در مسابقات آینده نیز برای لرستان کسب افتخار کنند.